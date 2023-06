En México se usará maíz blanco no transgénico en tortillerías del país; Estados Unidos está en desacuerdo

Hoy por hoy, Estados Unidos es el principal exportador de maíz transgénico. La tecnología de cultivos transgénicos ha sido ampliamente adoptada en ese país, y hoy en día una gran proporción de su producción de maíz es transgénica.

Este maíz es exportado a México en grandes cantidades. En 2022 se importaron 658,800 toneladas de maíz blanco en 2022, siendo el 88 % proveniente de Estados Unidos, según datos del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador.

Ante este panorama y para que las tortillerías en México no hagan sus productos con maíz importado, sobre todo transgénico, el presidente AMLO anunció que esta “por firmar esta semana (un acuerdo) para que en las tortillerías solo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe y se compre a los productores mexicanos”, afirmó en el discurso que hace cada mañana en vivo y en directo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca que las productoras de tortillas en su país usen maíz cultivado en suelos mexicanos. - Foto: Getty Images / Future Publishing / Colaborador

Estados Unidos en desacuerdo con la política del presidente mexicano

Estados Unidos informó en días pasados que solicitó un mecanismo de consulta para solucionar su desacuerdo con las políticas agrícolas aplicadas por México en contra del maíz transgénico.

Las consultas, que se realizan bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), se relacionan con los planes de México para eliminar gradualmente el uso de maíz transgénico en comida animal y productos para el consumo humano, entre otras medidas, lo que provoca la ira de Washington.

El gobierno de AMLO busca eliminar gradualmente el uso de maíz transgénico en comida animal y productos para el consumo humano - Foto: Reuters / Presidencia de México

“Estados Unidos ha transmitido en repetidas ocasiones sus preocupaciones sobre el hecho que las políticas de México en materia de biotecnología no están basadas en ciencia y que amenazan con interrumpir las exportaciones de Estados Unidos a México en detrimento de los productores agrícolas”, dijo la Representante del Comercio estadounidense (USTR), Katherine Tai, en un comunicado.

“Seguiremos trabajando con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver nuestras preocupaciones”, agregó.

De cara al futuro, el USMCA prevé que la parte consultante pueda solicitar la creación de un panel de solución de diferencias si no se logra resolver la controversia en un plazo de 75 días a partir de la solicitud de consulta, añadieron funcionarios.

Hay grandes problemáticas entre el gobierno de Joe Biden y el de AMLO por el tema de la importación de maíz transgénico de Estados Unidos a México. - Foto: Getty Images / Héctor Vivas

“Estamos fundamentalmente en desacuerdo con la posición que México ha tomado en el tema de la biotecnología, que ha demostrado ser segura durante décadas”, dijo el secretario de Agricultura, Tom Vilsack.

Por su parte la secretaría de Economía de México informó en un comunicado que, al igual que el presidente AMLO “defenderá la posición” del país en las consultas.

Afirmó que demostrará “con datos duros y evidencia” que su política “no tiene afectación ni interés comercial para Estados Unidos”, pues México produce suficiente maíz para atender su consumo humano, y que la medida fomenta la preservación de su producción con semillas nativas, en línea con el capítulo ambiental del pacto comercial.

Estados Unidos exportó 28.000 millones de dólares en productos agrícolas a México en 2022, mientras que México exportó 43.000 millones de dólares de este tipo de productos a Estados Unidos.

Con información de AFP