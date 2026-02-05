Mundo

En riesgo las elecciones de segunda vuelta en Portugal: esta es la razón

La situación podría aplazar los comicios programados para este domingo; además, España también se está viendo afectada

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

5 de febrero de 2026, 6:41 p. m.
Están en riesgo las elecciones presidenciales en Portugal.
“Voy a proponer hoy al otro candidato, al presidente de la República y a los distintos poderes municipales, por una cuestión de igualdad entre todos los portugueses, que el acto electoral se posponga una semana”, declaró André Ventura, candidato de derechas. La propuesta no pareció convencer a su adversario socialista, Antonio José Seguro.

“Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo”, subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa. En el centro del país, en la región de Santarém, la entidad elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo “al nivel rojo, su nivel máximo”. Las autoridades municipales ordenaron la “evacuación obligatoria” de las zonas cercanas.

Las excepcionales lluvias provocadas por la borrasca Leonardo continúan azotando este jueves la península ibérica, dejando miles de evacuados en España y Portugal, donde el candidato derechista pidió aplazar la segunda vuelta de las presidenciales del domingo.

En Portugal, las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios. Es por eso que la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo. “No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo”, afirmó la alcaldesa Clarisse Campos, alegando que hay habitantes aislados en este municipio de unos 10.000 votantes.

El país luso ha estado enfrentándose a dos complejas situaciones meteorológicas en este 2026. La semana pasada fue azotado por la tormenta Kristin, que dejó 5 muertos, vivió su segundo mes de enero más lluvioso desde el año 2000, y ahora se enfrenta a la borrasca Leonardo, que ha forzado a más de 1.000 personas a evacuar sus casas.

El balance de Leonardo asciende por ahora a un muerto en Portugal y una mujer desaparecida en Andalucía, en el sur de España, luego de que se lanzara a un río a tratar de salvar a su perro. La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

Elon Musk explotó contra Pedro Sánchez: “Tirano y traidor a España” ¿Qué pasó?

En España, en la zona de la sierra andaluza de Grazalema, ubicada al sur del país, “prácticamente en 16 horas (…) ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año”, resaltó el presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayando que se trataba de unas lluvias “nunca antes vistas”.

La pequeña localidad, situada a 800 metros de altitud y con unos 1.500 habitantes, fue evacuada el jueves por la tarde ante el riesgo de deslizamientos de terreno debido a la saturación de agua, que transformaba las calles en ríos.

“Este garaje estaba llenísimo de agua, estaba saliendo agua por todos lados, hay agujeros en el suelo que se han hecho de la propia agua, (…) No nos íbamos a imaginar nunca que iba a pasar esto aquí”, afirmó a la agencia de noticias AFP la actriz de 25 años, Clara Olivar.

*Con información de AFP

