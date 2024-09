En video, el conmovedor momento en que el régimen de Maduro liberó a un grupo de menores

View this post on Instagram

La UE niega “legitimidad democrática” a la reelección de Maduro

Maduro “seguirá presidente, sí, de facto. Pero no reconocemos legitimidad democrática basada en resultados [electorales] que no pueden ser verificados ”, dijo Borrell al fin de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

“Consideramos que la victoria electoral que él proclama no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerle. Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”, dijo Borrell.