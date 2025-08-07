Suscribirse

Mundo

Encontraron el cuerpo intacto de un padre desaparecido hace 28 años, esta es su historia

Las autoridades encontraron la identificación del hombre, la cual todavía estaba intacta.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 11:43 a. m.
Naseeruddin, padre de dos hijos, estaba escapando de una violenta disputa con su familia cuando desapareció hace 28 años.
El deshielo de un glaciar en Pakistán permitió el hallazgo del cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años, en 1997 en Kohistán, uno de los ramales de la montañas del Himalaya cerca de la frontera con Afganistán.

La aparición del cuerpo de Nasiruddin, que sólo tiene un apellido, es un alivio para la familia, dijo un sobrino a la AFP.

Nasiruddin, que en aquel entonces tenía 31 años, atravesaba una montaña con su hermano cuando cayó en una grieta. Su hermano logró regresar a su aldea.

“Nuestra familia hizo todo lo posible para encontrarlo a lo largo de los años”, contó Malik Ubaid, su sobrino, a la AFP.

“Nuestros tíos y primos fueron varias veces al glaciar para intentar recuperar su cadáver, pero tuvieron que abandonar debido a la falta de equipo necesario en ese momento”, agregó.

El cuerpo de Nasiruddin, casado y padre de dos hijos en el momento de su desaparición, finalmente salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows, donde se ha acelerado el deshielo debido al cambio climático.

Sus restos fueron descubierto el 31 de julio por unos pastores y el miércoles fue enterrado por sus familiares.

Contexto: Advierten sobre nueva y peligrosa consecuencia del derretimiento de los glaciares

El cuerpo, conservado por el hielo, fue hallado intacto y acompañado de su cédula de identidad. “El hallazgo de su cuerpo nos ha traído finalmente algo de alivio”, aseguró Malik Ubaid.

En el momento de su desaparición, Naseeruddin viajaba con su hermano Kaseeruddin a caballo por la región después de que una disputa cada vez más violenta con su familia los obligara a abandonar su hogar y vivir escondidos, según informó The Express Tribune.

Este es el documento de identidad encontrado intacto junto al cuerpo sin vida del hombre
Ahora, Kaseeruddin, el hermano del hombre encontrado sin vida, regresa al valle para recoger los restos. Enterrará a Naseeruddin en las montañas o lo devolverá a su hogar ancestral, informó el medio.

La falta de oxígeno dentro del glaciar, combinada con el frío extremo y la baja humedad, crearon las condiciones perfectas para prácticamente momificar el cuerpo de Naseeruddin y protegerlo de los elementos.

Pakistán tiene más de 13.000 glaciares, una cifra que supera cualquier otro país fuera de las regiones polares.

Vista general del glaciar Hopar en el distrito de Nagar de Gilgit-Baltistán, en la Cachemira administrada por Pakistán.
Pero el aumento de las temperaturas en el mundo, relacionado con el cambio climático, está provocando un rápido deshielo de los glaciares.

Con información de AFP*

