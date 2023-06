Entre lágrimas, mujer dice estar desesperada por tener a sus hijos en casa durante vacaciones: “Es una tortura”

Las vacaciones son una de las épocas más aclamadas por los niños ya que pueden disfrutar tiempo en familia y con sus amigos realizando diferentes actividades como jugar fútbol, videojuegos, salir al parque y ver películas, todo esto sin tener presente las responsabilidades escolares.

Además, esa temporada se vuelve un descanso para que ellos recarguen energía y puedan culminar de la mejor manera sus estudios, por lo que en pocas palabras se convierte en un tiempo de mucha alegría y paz. Sin embargo, para algunos adultos la situación puede ser lo contrario.

La mujer aseguró que no entienden cómo hacen otros padres que mantienen a sus hijos en la casa. - Foto: Getty Images

Durante las vacaciones de los hijos, los adultos deben seguir cumpliendo con sus deberes laborales y al tiempo tienen que prestar más atención a los niños, puesto que las horas que pasaban en el colegio, ahora las pasaran en la casa, lo que puede generar un desgaste porque puede traducirse en más responsabilidades.

Una mujer ha desatado todo un debate en las redes sociales después de que publicara un video explicando cómo ha sido el primer día con sus hijos en la casa, esto tras salir a vacaciones. En el videoclip, que fue publicado en TikTok y ya acumula más de 1 millón de reproducciones, la mujer califica esta situación como una verdadera “tormenta”.

“Tener a los niños en casa, lo voy a decir, es una tortura. Es el primer día sin colegio y son las nueve de la mañana, ya estoy desesperada. Lo digo con mayúscula, con negrilla, subrayada y fluorescente”, dijo.

La usuaria aseguró que está viviendo un auténtico sufrimiento que la llevó a “echarse en la cama” para llorar ya que sus hijos le demandan gran parte de su tiempo y dijo que su objetivo no es que solo se entretengan con la tecnología.

Ante el desespero, afirmó que los hizo dormir muy tarde el día anterior para que no se levantaran tan temprano, una táctica que no le sirvió, pues a las 7:00 a.m., ya estaban pidiendo comida. Además, relató algunas de las travesuras que han hecho estando de vacaciones.

El video abrió un gran debate en redes sociales sobre los sacrificios que deben hacer los papás para cuidar a sus hijos. - Foto: Getty Images

“Estoy desesperada, no hacen más que pelearse y por delante me quedan dos meses enteros”, dijo entre lágrimas.

La protagonista del video manifestó que lo único que quiere es poder realizar sus trabajos tranquilamente, algo que se ve interrumpido por la atención constante que le debe prestar a los niños. “Me hace mucha gracia cuando la gente viene y me dice: ‘Es que mira cómo se desentiende de sus hijos. Yo en verano me quedo con ellos en casa’. ¿Y cómo haces de las cosas de la casa?”, comentó.

“Estos niños no se saben entretener si no estás con ellos, tienes que estar todo el día mediando porque están todo el día peleándose y discutiendo. Yo no me puedo ir al parque a las 7:30 de la mañana, yo tengo cosas que hacer aquí”, finalizó.

La mujer se identifica en TikTok como ‘Mami de tres’, tiene más de 300 mil seguidores y suele publicar contenido relacionado con maternidad y cómo es la vida de un padre.

La protagonista contó que le es imposible realizar otras actividades debido al tiempo que le demandan sus hijos en casa. - Foto: Getty Images

El video ha generado cientos de reacciones en redes sociales y ha abierto un nuevo debate sobre ser papá. En los comentarios, algunos usuarios señalaron que entienden a la perfección por lo que está atravesando la mujer, pues estar pendiente de los hijos genera un gran desgaste y a eso hay que sumarle las otras responsabilidades que se tienen.

Por otra parte, otros cibernautas la criticaron señalando que este tipo de situaciones las tuvo que pensar antes de decidir ser madre, pues consideran que esto no es para cualquiera. Incluso, algunos otros señalaron que por este tipo de casos es que ellos ya tienen decidido que no tendrán hijos y preferirán invertir ese tiempo en otras cosas.