Escalofriante: joven mexicana murió al lanzarse de un taxi en movimiento, porque el conductor se negó a parar

Lidia Gabriela Gómez, de 23 años, es la protagonista de un trágico hecho en México. La joven iba en un taxi, conducido por un hombre que se negó a parar para dejarla en el punto al que se dirigía, la joven se lanzó del taxi en movimiento y murió. Los hechos ocurrieron en Ciudad de México el pasado martes, de acuerdo con los testimonios de medios mexicanos como Milenio.

La última conversación que sostuvo fue con Alexis Pérez, su novio, a través de mensajes de chat. El punto de encuentro era en la salida de trabajo de Pérez, cerca de la estación de metro de Bellas Artes.

De acuerdo con la denuncia, cuando la joven subió al taxi, la ruta que este siguió fue poco común. “Mi novia me comentó que el taxista tomó otra ruta que ella nunca tomaba... es una ruta que te aleja del destino”, dijo Pérez en conversación con la periodista mexicana Azucena Uresti, quien publicó la historia en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el novio de Gómez, la ruta que cogió el taxi “tenía otra tarifa que no era normal para el horario”, la tarifa de acuerdo con el testimonio sería algo muy distinto a lo que se estipula en esa ruta ““Ella me dijo que eran 57 pesos, cuando normalmente son 25 pesos”, es decir una diferencia como entre 14.000 y 6.000 pesos colombianos.

Cuenta que una vez salió del trabajo notó que su novia no había respondido los mensajes: “yo le pregunté si le pagó. Salí de mi trabajo a las 18:00 horas y vi que no me había respondido los mensajes, me espanté, pero pensé que se había subido al metro”

Después de escribirle varios mensajes y hacerle varias llamadas a las que no obtuvo respuesta, pensó que le habían robado el celular y con una aplicación de su teléfono pudo ver su ubicación: “Yo tengo un app en el teléfono para compartinr información con la familia, así pude ver su ubicación y me dirigí al lugar”, cuenta.

Como estaba muy cerca de una estación de metro “constitución” le pidió a su papá y su mamá que se dirigieran al punto, dijo Alexis Pérez “Me pareció extraño ver qué estaba a 100 metros del metro Constitución... le marqué a mi papá para contarle la situación y pedirle que acudiera a la zona”, luego dijo que durante el recorrido que hacía al punto, le comentó que había muchas patrullas y ambulancias.

Cuenta que el llanto de su mamá, fue el que lo alertó de que algo muy malo habría sucedido, “cuando llego, vi que la ubicación del teléfono se movía, en la misma ruta de la ambulancia forense”.

El joven explica finalmente que el taxista se habría negado a parar, la mujer asomó la mitad del cuerpo pidiendo ayuda, y finalmente se lanzó. “Por información en redes, sabemos que Gaby se lanzó... la autoridad se contactó conmigo” dijo la pareja de Gómez.

Testimonios en redes sociales

De acuerdo con el hermano de Lidia Gabriela, la joven estrelló su cabeza contra el pavimento y murió casi inmediatamente. “Ella tomó el taxi en la colonia Las Peñas en Iztapalapa, alrededor de las 17:00 horas. Llegó ala estación del metro Constitución entre 17:10 y 17:20, el taxi no la quiso bajar (dejar) arrancó muy fuerte por el carril de alta, por lo que mi hermana se tuvo que aventar del taxi en pleno movimiento, estrellando su cabeza contra el pavimento y muriendo casi al instante”, dijo en un post de Facebook su hermano, Diego Gómez.

Una usuaria en redes sociales, Ann Salazar, aseguró haber sido testigo de los hechos y contó cómo sucedió: “La muchacha iba con medio cuerpo por fuera de la ventana gritando por ayuda, porque el taxista del taxi en el que iba NO LA QUERIA BAJAR (dejarla)! Iba desesperada pidiendo ayuda mientras el auto iba a exceso de velocidad, cómo si quisiera huir de algo”.

"Escuché que mi mamá comenzó a llorar, ahí fue dónde supe lo peor": Alexis Pérez, novio de Lidia Gabriela #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2022

Añadió que “muy seguramente ella saltó por la ventana en desesperación. Quisimos ayudarla, pero al ir a su rescate nos percatamos que se había lanzado o caído por la ventana”. Además, la usuaria dijo que el hombre se fugó inmediatamente. “Lo peor es que el desgraciado que hizo eso se dio a la fuga”.

Las autoridades buscan dar con el paradero del conductor, del cual se conocen las placas A 2803, según publica el medio Milenio. Por ahora, la fiscalía investiga los hechos con protocolo de feminicidio.