Escándalo en PDVSA: la vida de lujos de Johana Torres, ‘la reina de las frutas’

En sus redes sociales, Torres no ocultaba los lujos y las excentricidades con las que vivía. La justicia la acusa de haber “conformado una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”.

En los últimos días las autoridades venezolanas han capturado a 25 personas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDSA). Los sospechosos, funcionarios de la compañía y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), se valían de su cargo y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA.

“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas”, detalló el fiscal.

Entre los funcionarios detenidos destaca Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministros de PDVSA, quien aparece como jefe principal de la estructura de corrupción. También están detenidos Joselit Camacho, superintendente nacional de Criptoactivos, y Hugbel Rafael Roa, exdiputado de la AN que aprovechaba su condición de parlamentario para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban.

PDVSA se encuentra en un caso de corrupción que toca las altas esferas en Venezuela. - Foto: Getty Images / picture Alliance

En medio del escándalo, el fiscal venezolano William Tarek Saab hizo alusión a la famosa novela colombiana Las muñecas de la mafia. La recordó para contar cómo había mujeres en este entramado que al mejor estilo de esa novela, pero “al peor estilo de una red de prostitución, participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero”.

Una de ellas, la primera mujer capturada, es Johana Torres, conocida como la ‘reina de las frutas’ por haber aparecido así en una enorme valla en Caracas para promocionar un restaurante.

En sus redes sociales, Torres no ocultaba los lujos y las excentricidades con las que vivía. La justicia la acusa de haber “conformando una estructura delictiva compuesta por una red de testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron a la pareja obtener contratos otorgados a dedo por PDVSA”.

Torres nunca tapó que vivía en medio de lujos. En su cuenta de Instagram publicaba sus viajes por Dubái y su vida llena de yates, joyas y ropa de marca. El portal oficialista La Tabla asegura que tenía “mansiones en Venezuela y EE. UU., un avión Beech Aircraft, con matrícula YV2735 (que colocó a nombre de una tía), yates y una flota de camionetas y motos de alta cilindrada”.

En sus publicaciones, sin embargo, llama la atención una celebración en Dubái en la que comparte con la diseñadora colombiana Blanca Arroyo. Esas reuniones fueron publicadas por la misma exitosa diseñadora en Instagram, quien en una publicación negó enfáticamente tener cualquier vinculación con el escándalo de corrupción.

Según señaló NTN24, recientemente, por orden de un tribunal fue allanada una vivienda en la que residía Johana Torres junto a su esposo, el abogado Valmore Guevara.

De acuerdo con el medio, Guevara fue detenido en el año 2021 por las autoridades. “Valmore era señalado por lavado de dinero a través de un restaurante”, agregó el medio.

Además de las personas detenidas, el Ministerio Público de Venezuela anunció los nombres de quienes están siendo buscados por las autoridades por el mismo caso: Ximena Cagide Parada, William Rivas, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, José Luis Ferrandiz, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.

Sin embargo, entre ellos se encuentran cuatro mujeres llamadas “las mujeres de la mafia”.

“Jóvenes que vinculaban de la peor manera las llamadas ‘muñecas de la mafia’, al peor estilo de una red de prostitución, participaron en estos hechos legitimando capitales y lavando dinero”, explicó el fiscal venezolano. Ellas son:

Ximena Cagide Parada: el medio Maduradas dice que Cagide es contadora pública y gerente de operación de Inversiones Perla Bella, un hotel ubicado en la isla de Margarita.

Olvany Gaspari: aunque la joven cerró su cuenta de Instagram, hasta el momento se evidencia que sigue activa en TikTok, donde cuenta con 1,6 millones de seguidores.

Railin Elizabeth Yépez: de acuerdo con el medio, la joven tiene 28 años de edad y se cree que es abogada de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, en Anzoátegui. En su cuenta de Instagram se describe como poeta, cantante e incluso actriz. Además de ser top model internacional y participar en concursos de belleza.

Yuravic Ravelo: el sitio menciona que es una modelo y animadora que nació en el estado Sucre, siendo Chica Líder en 2013. Y también cerró su cuenta de Instagram.

PDVSA - Foto: Getty Images

Nicolás Maduro confirma que implicados en desfalco a PDVSA hacían ‘orgías’ en mansiones y clubes de Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso el día de ayer, miércoles 30 de marzo, recuperar los recursos robados en el marco del escándalo de corrupción e invertirlos en programas sociales.

“Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo”, declaró, según recoge la cadena venezolana Globovisión.

Nicolás Maduro y Tareck El Aissami, quien renunció a ser ministro de Petróleo de Venezuela. - Foto: AFP

En esta alocución que tuvo lugar en la Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el mandatario venezolano aseguró que “apenas se han logrado capturar una parte de estas riquezas: mansiones por aquí y por allá, en el country club y más allá, mansiones donde hacían orgías, terrible”, dijo Maduro ante los asistentes.

“Habrá que encontrar todo eso y llegará el momento en que los involucrados digan toda la verdad bajo la ley y podamos mostrar estos bienes multimillonarios”, agregó Maduro.

También indicó que el objetivo es continuar dando golpes a las mafias y llegar a la totalidad de los incursos en los actos de corrupción, ya que “el resto, el grueso, lo tienen escondido, encaletado, lo ocultaron”. “Voy a actuar hasta la profundidad más grande como presidente”, prometió Maduro.

Por su parte, en la reciente intervención del presidente Maduro, el mandatario señaló que recuperar los recursos robados tiene que ocurrir “más temprano que tarde”, ya que “es un compromiso” del Ejecutivo. También reiteró que “desde hace semanas” está “dirigiendo personalmente” con “paciencia, con mucha intuición y profundidad” la investigación.

“Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República (...) Yo me indigno mucho, déjenme decirles, me indigno, casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza (...) y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles”, aseveró.