“Espantoso ver cómo se desprendían las fachadas de hoteles y negocios”: impresionante relato de un colombiano sobreviviente al terremoto en Marruecos

“Empezó el sismo. Pensé que era solo eso, pero estando en el hotel hablando con alguien de Colombia la comunicación se cortó. Se empezaron a caer las cosas dentro de la habitación, se estallaban las lámparas y empezó la angustia. Yo corrí hasta la puerta de la habitación y me hice debajo del marco”, relata asegurando que el resto de inquilinos en el hotel salían de sus cuartos gritando y llorando.

“Estando aún en el hotel salió una avalancha de gente llorando, gritando. Sentí un estruendo. Calculé que era a 300 metros, se cayó una casa, se desvaneció y sepultó el negocio del frente. Se me vino a la cabeza el terremoto de Armenia”, indicó.

A las 4:30 a. m. volvió al hotel, pero por obvias razones no pudo pegar el ojo. Por fortuna, sus colegas y compañeros del evento al que asistió resultaron ilesos.

“Hubo caos, angustia. Lo primero que hice fue ver quién hablaba mi idioma en el hotel. Permanecimos juntos con unos españoles. Reinaba la incertidumbre. No había un sismo desde hace más de 90 años, estaban todos aterrados”, comentó.

“Es el día que más miedo he sentido en la vida”, dijo Juan Pablo, siempre en la mente y en el corazón con Juan Salvador, su hijo de 8 años y María Fernanda Cardona, su esposa.

“24 horas después del terremoto alcancé a contabilizar más de 12 réplicas. Cuando fui por la maleta, intenté comprar una botella de agua donde siempre lo hacía y estaba la tienda sepultada. He tratado de mantener la calma y reubicarnos en lugares seguros. Nos inscribimos como voluntarios en esta situación”, indicó.

Juan Pablo relata que no ha tenido mucho acceso a televisión, pero por medio de su celular se ha dado cuenta de la magnitud de la tragedia.

Este hombre, que se crio en San Andrés, confesó a SEMANA que sintió la muerte muy cerca. Vivió, además, el huracán Andrew que tocó la isla y dice que no es para nada parecido a lo que está experimentando.

“Cuando estaba debajo del marco de la puerta, solo oré, pensé en mi hijo y mi señora y pensaba. No puedo quedar debajo de los escombros. Me negaba a que me pasara. Son cerca de 54 horas sin dormir. Muchos pensamos que hasta aquí llegamos. Quiero irme ya para mi casa”, indicó.