Según el informe técnico preliminar entregado al Ministerio Público el 11 de junio de 2025, el derrumbe del techo del reconocido centro nocturno Jet Set Club no se debió a un movimiento sísmico ni a una detonación.

En realidad, se trató de una falla estructural ocasionada por una carga excesiva que excedió la resistencia de las vigas, situación que se vio intensificada por modificaciones posteriores y el peso adicional no contemplado en el diseño original.