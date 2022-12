Esta es la pena de prisión para la dueña de “El chapo”, un dóberman que atacó a niña de tres años en Reino Unido

- Foto: Imagen compartida por The Mirror, con crédito a PENSILVANIA

Lisa Garner, de 45 años, se declaró culpable de estar a cargo de un peligroso perro dóberman, que atacó a una niña de tres años el pasado mes de agosto, en Havant, Hampshire, Reino Unido, según cuenta el diario británico The Mirror.

La mujer fue encarcelada y la niña requirió una cirigía después del brutal ataque.

De acuerdo con Martyn Booth, fiscal del caso, la víctima caminaba hacia su casa desde las tiendas con su abuela y la pareja de su abuela, cuando comenzaron a entablar una conversación la acusada y su perro, llamado “El Chapo”, el pasado 8 de agosto.

De acuerdo con el testimonio de la abuela, “el chapo” atacó a la pequeña de un momento a otro “La niña se movió por detrás frente a ellos, no hizo ningún movimiento repentino en particular, no hizo nada que de ninguna manera pueda sugerirse como provocativo o molesto hacia el perro, pero el perro simplemente fue por ella”.

El solo testimonio de la mujer, es aterrador, el perro arrojó a la pequeña al suelo y no la dejaba ir: “El perro la agarró por el área del torso y básicamente la arrojó al suelo...era extremadamente poderoso, frente a su dueña y no hace falta decir que era sumamente poderoso en comparación con una niña de tres años... no la dejó ir, se lanzó hacia ella alrededor del área del estómago”.

Solamente entre cuatro personas lograron separar al perro de la niña, la abuela, su pareja y otros dos transeúntes, entre todos lo golpearon, lo pellizcaron y lo patearon hasta que se detuviera. El fiscal explicó que la pequeña se había salvado gracias a la actitud desinteresada de quienes intervinieron. “La realidad de la situación es que si no se hubieran involucrado, sin pensar en sí mismos como lo hicieron, no vale la pena pensar cuáles podrían haber sido las consecuencias en última instancia”, dijo Booth.

La sentencia

De acuerdo con el fiscal la niña tuvo que ser operada por tres heridas en la espalda, de 4 cm, 3 cm y 1 cm de largo, y otra de 6 cm de largo en la pierna.

La madre de la niña declaró ante el tribunal, su testimonio permite ver el trauma que dejó en la niña el ataque: “Las consecuencias la han afectado gravemente, mental y físicamente...Ahora grita mientras duerme y se despierta gritando porque tiene flashbacks (recuerdos del momento) y pesadillas del incidente. Ahora no puede caminar por la calle porque grita si ve un perro, ya no puede pasar junto a un perro.

Y añadió: “Es desgarrador para ella y el resto de la familia verla así. No sé si mi pequeña superará este miedo y el trauma que la ha afectado mucho a ella y a sus seres queridos”.

Al tribunal se le mostraron imágenes de circuito cerrado de televisión durante el juicio. De acuerdo con The Mirror, las imágenes eran desgarradoras, se podían escuchar gritos y se veía a las personas que intentaban luchar contra el perro.

La mujer fue sentenciada a diez meses de prisión. Antes tenía otras condenas por desórdenes públicos, por conducir con exceso de drogas y conducir sin el debido cuidado y sin reportar un accidente.

El Chapo era anteriormente un perro de rescate y fue acogido por Garner. El abogado que defendió a la acusada aclaró que que Garner, cuya hija murió hace 10 años, había estado involucrada en el rescate de perros desde hace 20 años. Además aclaró que durante ese tiempo, había sido dueña de seis perros Dóberman.

La mujer también fue condenada a no tener perros durante un periodo de 10 años.