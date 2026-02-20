Mundo

Estados Unidos bombardea embarcación en aguas internacionales: se confirma la muerte de tres personas

El país norteamericano sigue llevando a cabo una operación sin precedentes en el Caribe y en el Pacífico para detener las rutas del narcotráfico.

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 9:33 p. m.
EE. UU. ha completado decenas de ataques y ha confirmado cientos de fallecidos.
EE. UU. ha completado decenas de ataques y ha confirmado cientos de fallecidos. Foto: X/@Southcom

Las fuerzas estadounidenses mataron este viernes, 20 de febrero, a tres presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una lancha en el este del océano Pacífico, informaron las fuerzas armadas.

Miembros del ejército de Estados Unidos “ejecutaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, término con el que Washington se refiere a bandas narcos, publicó en X el Comando Sur estadounidense. “Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción”, añadió.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, aseguró el ala militar en sus redes sociales. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.

Estados Unidos comenzó a atacar a presuntos narcos a principios de septiembre en el Caribe y después en el este del Pacífico. Desde entonces ha matado cerca de 150 personas en decenas de ataques contra lanchas presuntamente cargadas de drogas.

Desde agosto del año pasado, Estados Unidos está llevando a cabo la denominada Operación Southern Spear (Lanza del Sur), la cual tiene el objetivo de interceptar a todas las embarcaciones que, presuntamente, lleven drogas hacia el norte.

No obstante, los militares ni el Gobierno de Donald Trump han presentado las pruebas que verifiquen que en efecto los operativos hasta el momento iban dirigidos a grupos criminales.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos suele publicar los videos de cada bombardeo en las redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Desde entonces, se han bombardeado al menos 43 barcos, y alrededor de 148 personas han muerto, las cuales han sido señaladas de narcoterroristas. Tribunales del país y algunos congresistas han intentado frenar los ataques del Gobierno, y han instado a la administración de que entregue las pruebas suficientes antes de seguir efectuando bombardeos.

Sin embargo, el presidente Trump declaró, meses atrás, que su país se encuentra en un conflicto armado contra el narcotráfico, y calificó a los criminales de terroristas, lo que le permite a sus fuerzas armadas llevar a cabo una lucha a largo plazo y alcance, sin necesidad de pedir autorización al Congreso de Estados Unidos.

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: GETTY IMAGES

Organizaciones de derechos humanos y opositores del Gobierno han cuestionado la legalidad de los operativos, calificándolos de ejecuciones extrajudiciales.

En los “ataques cinéticos letales”, como se suele referir la administración a los bombardeos en aguas internacionales, se llevan a cabo mediante drones o misiles de buques de guerra, como el gran portaaviones Gerald R. Ford, que ha fue desplegado en la región desde mediados del 2025.

Con información de AFP.

