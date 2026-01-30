Mundo

Estados Unidos y Argentina firmarían un acuerdo en materia migratoria que desata la polémica. ¿De qué se trata?

Según The New York Times, la medida está a muy pocos pasos de aprobarse

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

30 de enero de 2026, 10:10 p. m.
Donald Trump y Javier Milei estarían muy cerca de firmar un acuerdo en materia migratoria
Donald Trump y Javier Milei estarían muy cerca de firmar un acuerdo en materia migratoria Foto: Getty Images

Las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina se producen en un momento de alta tensión entre la población estadounidense, ya que el gobierno de Donald Trump ha movilizado un amplio y agresivo esfuerzo de deportaciones que incluye el despliegue de agentes de migración en ciudades estadounidenses, a veces con consecuencias fatales, como pasó este año en Minneapolis, lo que desató una ola de manifestaciones en contra del ICE.

Por su parte, Javier Milei ha intensificado la retórica antiinmigración, incluso afirmó haber conseguido un número récord de expulsiones, lo cual ha intensificado las operaciones de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires por parte de la policía nacional.

El presidente Trump prometió deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla/Getty Images - Douglas Rissing/Getty Images

Los pormenores del acuerdo se dieron a conocer gracias a dos personas citadas por el medio The New York Times; hablaron bajo condición de anonimato por el carácter privado de las negociaciones. Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo, las conversaciones exponen el afán de Milei por reforzar su alianza con Estados Unidos y apoyar las medidas migratorias del presidente estadounidense.

El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a los llamados acuerdos de deportación de terceros países en su intento de cumplir las promesas de realizar una campaña de deportación masiva. Según el medio, habría varias razones que justificarían estos acuerdos, por ejemplo, el envío de un mensaje disuasorio para desalentar a los migrantes de entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

Los acuerdos también cumplirían otra función: permitir la deportación de ciudadanos de países con los que resulta difícil establecer acuerdos de repatriación; esto incluye a las naciones con débiles lazos diplomáticos y a las cuales se les tiene prohibida la obtención de documentos de viaje para los migrantes.

Javier Milei aseguró que China es un "gran socio"
Javier Milei estaría de acuerdo con recibir temporalmente inmigrantes deportados de Estados Unidos Foto: Bloomberg

El acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a Argentina, a miles de kilómetros al sur de Washington, con la idea de que desde allí se les ofrecerían vuelos para regresar a sus países de origen, por lo que la labor de la nación sudamericana sería simplemente la de intermediar entre Estados Unidos y los países que cumplen con las características descritas anteriormente.

El subsecretario de Política Exterior en funciones de Argentina, Juan Navarro, presentó una propuesta a principios de este mes para finalizar el acuerdo de tercer país, según documentos del gobierno estadounidense consultados por el Times. El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, se había comprometido con las autoridades estadounidenses a suscribir el acuerdo, según muestran los documentos.

