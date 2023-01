Estados Unidos y Cuba se unen para luchar contra el tráfico de personas y de drogas

Representantes de Cuba y Estados Unidos se reunieron miércoles 18 y jueves 19 de enero en La Habana para “coordinarse” frente a problemas como el tráfico de personas y de droga, en el primer diálogo de este tipo desde 2018, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Este tipo de diálogo “mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley” y permite llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales”, afirmó en un comunicado.

Estos diálogos refuerzan la capacidad de Estados Unidos para combatir a los criminales, “al aumentar la cooperación en una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos el tráfico de personas, los narcóticos y otros casos penales”, añade.

El Departamento de Estado precisa, sin embargo, que no afecta a la política del presidente Joe Biden “en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental” y que su gobierno condena regularmente.

Miguel Díaz es el presidente del gobierno cubano. (Photo by Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images) - Foto: Getty Images

A su llegada a la Casa Blanca en 2021, Biden prometió revisar la política estadounidense hacia Cuba, pero endureció su posición tras las manifestaciones antigubernamentales de julio de ese mismo año, las mayores registradas en la isla en seis décadas de régimen de partido único.

Con la participación en el diálogo estos dos días en La Habana, Washington subraya su “compromiso de continuar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos”, especifica la nota del Departamento de Estado.

Este tipo de diálogo sobre la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la ciberdelincuencia se inició en 2015 bajo el mandato del presidente demócrata Barack Obama (2009-2017), de quien Biden fue vicepresidente, a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Entre 2015 y 2018, los dos antiguos enemigos durante la Guerra Fría celebraron cuatro diálogos de este tipo, que desembocaron en 2017 en la firma de un acuerdo de cooperación en esos ámbitos. Pero el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) puso fin al acercamiento y volvió a incluir a Cuba en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo.

Washington y La Habana retomaron en 2022 las negociaciones sobre el tema migratorio, en un contexto de éxodo récord de cubanos, principalmente hacia Estados Unidos. Y en enero de este año, la embajada estadounidense en La Habana reinició la entrega de visas para los cubanos que desean radicarse en Estados Unidos.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. - Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, una normalización de relaciones con la isla comunista no parece estar en la agenda de Biden. Washington no solo mantuvo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que la incluyó en otra de naciones que no respetan la libertad religiosa.

Congresistas de EE. UU. presionan a la Casa Blanca para que envíe más armamento a Ucrania

Congresistas de Estados Unidos presionaron este miércoles 18 de enero a la administración Biden para que proporcione más armas de Ucrania, con el fin de que el país europeo pueda defenderse de la invasión de Rusia.

Congresistas de Estados Unidos presionaron este miércoles 18 de enero a la administración Biden para que proporcione más armas de Ucrania. Getty Images - Foto: Getty Images

El presidente en la Cámara de Representantes del Comité de Asuntos Exteriores, el republicano Michael McCaul, y el presidente del Comité de Servicios Armados, el también republicano Mike Rogers, le han pedido al Gobierno estadounidense que proporcione “sistemas de armas claves” a Ucrania para derrotar a las tropas rusas, según recoge un comunicado.

“Las dudas actuales de la Administración Biden y algunos de nuestros aliados europeos en proporcionar sistemas de armas críticos a Ucrania apesta a las políticas débiles de 2021, como no sancionar ‘Nord Stream 2′ o proporcionar (misiles) Stingers de origen estadounidense antes de la invasión a gran escala”, se lee en la misiva conjunta.

McCaul y Rogers han defendido que, si bien esas políticas no lograron disuadir el conflicto, la indecisión y la autodisuasión actual podría llevar a que se prolongue el conflicto en Ucrania, lo que costaría vidas humanas.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, celebran una conferencia de prensa conjunta en la Sala este de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Kevin Lamarque - Foto: REUTERS

“Ahora es el momento de que los gobiernos de Biden y Scholz sigan el ejemplo de nuestros aliados de Reino Unido y Europa del Este: los tanques Leopard 2, (misiles) ATACMS y otras municiones de precisión de largo alcance deben aprobarse sin demora”, han asegurado los congresistas.

En ese sentido, la representante republicana Victoria Spartz ha instado a la Administración Biden a proporcionar municiones de mayor alcance a su país natal, Ucrania, a medida que la guerra del país se acerca lentamente a un año completo de batalla.

“Los próximos seis meses serán críticos para la brutal guerra en Ucrania y las capacidades de mayor alcance serán cruciales para su éxito”, ha remachado Spatz en un comunicado, afirmando que el Ejecutivo debe ser “proactivo” para un cambio y “brindar asistencia de seguridad adecuada al Ejército ucraniano”.

*Con información de AFP.