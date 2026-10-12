Estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall ganan el Premio Nobel de Economía

Los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron este lunes el premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre cómo la observación del comportamiento de empresas y hogares puede ayudar a tomar medidas eficaces para estabilizar la economía.

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

“Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, dijo encomioso John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

“Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares”, añadió.

Durante el shock petrolero de los años 1970, los modelos keynesianos usados desde hacía décadas para determinar cómo y cuándo debían aplicarse medidas para afrontar las recesiones y otros altibajos económicos resultaron inoperantes.

La secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, Ellen Moons (C), el presidente del Comité del Premio, John Hassler (I), y el miembro del Comité del Premio y experto, Timo Boppart, llegan para el anuncio de los ganadores. Foto: AFP

Ante ese panorama, Hall y Woodford optaron por desarrollar nuevas herramientas para entender cuáles podían ser las medidas más eficaces.

“En lugar de basar los modelos en la relación estadística entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, eligieron construirlos sobre una base microeconómica”, destacó el jurado.

De esta forma, estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía.

“En virtud de esos modelos, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el buen momento pueden atenuar los altibajos de la actividad económica”, destacó el jurado en un comunicado.

Premio Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos por investigar avances en optogenética

“Es un inmenso honor. Es una sorpresa, pero estoy realmente contento”, dijo en una primera reacción Michael Woodford, nacido en 1955.

Robert Hall, de 83 años, consideró ya en 1978 que si los hogares gastan anticipando lo que ganarán en el futuro, cualquier variación en su patrón de consumo dependerá de informaciones nuevas e impredecibles.

“Al entender el efecto de la anticipación en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que intrigaba a los investigadores desde hacía mucho tiempo”, explicó el jurado.

El año pasado, el premio fue para el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

El galardón de Economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados en base al testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

Fin de la temporada de los Nobel

El de Economía cierra la temporada 2026 de los Nobel, que empezó hace una semana con el galardón de Medicina para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

En Física, el agraciado fue el belga Francis Halzen, y en Química el francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai.

El premio de Literatura fue para la canadiense Anne Carson, y el más esperado, el de la Paz, para la jurista sudafricana y adalid de la justicia internacional Navi Pillay.

El premio Nobel, que consiste en un diploma y un cheque de 12 millones de coronas suecas, algo más de un millón de dólares, será entregado el 10 de diciembre.

*Con información de AFP