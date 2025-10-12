Estas son las fuerzas especiales más letales del mundo en 2025

En medio de la escalada de tensiones a nivel global, donde se desarrollan varias guerras en distintos lugares del mundo y conflictos políticos a lo largo y ancho del planeta, han sido cada vez más comunes los centros de estrategia especializados en materia de defensa en cada nación.

Las sofisticadas estrategias de seguridad han tomado fuerza en los últimos años, convirtiendo a las fuerzas especiales en pieza clave para la defensa y la disuasión de cada uno de los Estados en medio del conflicto.

Estas agrupaciones élite han tomado cada vez más fuerza y se han catalogado por expandirse y aprender nuevas técnicas de ejércitos de países especializados en estrategias de guerra y operaciones militares, cambiando el panorama bélico a nivel global.

Los soldados de fuerzas especiales se preparan para aprender nuevas estrategias de defensa | Foto: Getty Images

Según datos obtenidos en el 2024 y el reconocimiento de fuerzas especiales y letales en el 2025, los siguientes son los cuerpos élite más destacados a nivel global y aparecen con frecuencia en rankings, reportes militares y análisis estratégicos.

Estas unidades están entrenadas para operar en condiciones extremas, tanto físicas como mentales, y se consideran entre los soldados más resistentes del mundo.

Los Navy Seals, también llamados equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos, se encargan de las operaciones marítimas, rescate de rehenes, eliminación de objetos de alto valor y un entrenamiento muy exigente.

Su base se encuentra en Coronado, California, y cuenta con un número aproximado de 2.400 miembros activos. Otra de las características de estas fuerzas letales es de la infiltración, demoliciones y operaciones comando.

Los soldados están capacitados para actuar en diferentes tipos de clima y terrenos | Foto: Getty Images/iStockphoto

Usted puede ingresar a este selecto grupo teniendo entre 17 y 29 años; sin embargo, entrar a la fuerza élite no es tan fácil, debe pasar un duro programa de 6 meses, donde debe demostrar sus habilidades mentales y físicas.

En segundo lugar, se encuentra el Servicio Aéreo Especial (SAS) del Reino Unido, una de las fuerzas más antiguas con renombre global; reconocidos por operaciones encubiertas, rescate e inteligencia especial.

Su lema: “Quien se atreve, gana”, se ha vuelto icónico. El SAS se especializa en antiterrorismo, rescate de rehenes y operaciones encubiertas, y ha estado activo desde la Segunda Guerra Mundial.

Otra fuerza especial muy conocida es el Spetsnaz, que son comandos de élite militares y policiales de la Federación de Rusia. Usa un término general para las fuerzas especiales rusas, siendo la unidad GRU (la élite de la agencia de inteligencia) conocida por su brutal eficiencia.

El entrenamiento es extremadamente duro, centrado en el combate cuerpo a cuerpo, las técnicas de supervivencia y la fortaleza psicológica.

Soldados de fuerzas especiales se desliza sobre una cuerda en un edificio | Foto: Getty Images

Esta fuerza especial se divide en dos unidades: La primera es el Spetsnaz GRU, considerada una de las fuerzas de infantería más eficientes del planeta y perteneciente al servicio de inteligencia militar ruso.