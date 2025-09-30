Estas son las impactantes imágenes del accidente donde Tang Feiji perdió la vida

Este martes 30 de septiembre se dio a conocer la noticia del trágico fallecimiento de Tang Feiji, el famoso creador de contenido de origen chino, quien murió piloteando un helicóptero que supuestamente él mismo habría construido.

El accidente del creador de contenido de 55 años fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social china Douyin.

Tang Feiji se encontraba el pasado sábado 27 de septiembre en la provincia de Sichuan, en la zona de Jiange, al centro de China, para estrenar una aeronave de dos rotores.

Pero pocos instantes después de despegar perdió el control de la misma, quedando atrapado en las llamas que produjo su precipitación al suelo.

Diferentes medios de comunicación afirman que el reconocido creador de contenido había adquirido la aeronave el año pasado. Las especificaciones del artefacto aéreo indicaban que podía alcanzar “una altitud de 2.000 pies (unos 600 metros) y una velocidad mayor a las 60 millas por hora (90 kilómetros por hora)”, según informó el diario Clarín.

Diferentes personas reaccionaron a la transmisión en vivo con caritas riéndose, pensando que se trataba de una broma, pero otras decidieron alertar con comentarios como “llamen a emergencias” o “alguien que lo ayude”.

Pese a los esfuerzos de quienes intentaron auxiliarlo, las autoridades encargadas del rescate y los familiares que posteriormente reconocieron el cuerpo confirmaron que el influencer de 55 años perdió la vida prácticamente al momento de la caída. Esto se debió a que Tang Feiji no portaba ningún tipo de paracaídas o casco que pudiera ayudarlo a sobrevivir al impacto.

Mientras el mundo llora su partida, las autoridades pertinentes de la República Popular China investigan las causas de la abrupta caída de la aeronave.

Tang Feiji se había dado a conocer en redes sociales gracias a su amplio conocimiento en aeronaves, por lo que miles de fanáticos acudían a él con preguntas sobre aviones y helicópteros.

El creador de contenido también era seguido por compartir espectaculares imágenes capturadas desde el cielo, mostrando paisajes rústicos y urbanos de China.