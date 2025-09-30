Suscribirse

Mundo

Estas son las impactantes imágenes del accidente donde Tang Feiji perdió la vida

El creador de contenido chino Tang Feiji falleció tras estrellarse en un helicóptero.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 11:08 p. m.
Murió Tang Feiji en plena transmisión: el influencer chino cayó en llamas piloteando su propio helicóptero
Murió Tang Feiji en plena transmisión: el influencer chino cayó en llamas piloteando su propio helicóptero - Imagenes de ABC | Foto: ABC

Este martes 30 de septiembre se dio a conocer la noticia del trágico fallecimiento de Tang Feiji, el famoso creador de contenido de origen chino, quien murió piloteando un helicóptero que supuestamente él mismo habría construido.

Contexto: ¿Propaganda o verdad? Trump dice que Estados Unidos supera en 25 años a Rusia y China en tecnología nuclear

El accidente del creador de contenido de 55 años fue difundido a través de su cuenta oficial en la red social china Douyin.

Tang Feiji se encontraba el pasado sábado 27 de septiembre en la provincia de Sichuan, en la zona de Jiange, al centro de China, para estrenar una aeronave de dos rotores.

Pero pocos instantes después de despegar perdió el control de la misma, quedando atrapado en las llamas que produjo su precipitación al suelo.

Diferentes medios de comunicación afirman que el reconocido creador de contenido había adquirido la aeronave el año pasado. Las especificaciones del artefacto aéreo indicaban que podía alcanzar “una altitud de 2.000 pies (unos 600 metros) y una velocidad mayor a las 60 millas por hora (90 kilómetros por hora)”, según informó el diario Clarín.

Contexto: China dicta pena de muerte a 11 integrantes de una poderosa mafia: cae la familia Ming

Diferentes personas reaccionaron a la transmisión en vivo con caritas riéndose, pensando que se trataba de una broma, pero otras decidieron alertar con comentarios como “llamen a emergencias” o “alguien que lo ayude”.

Pese a los esfuerzos de quienes intentaron auxiliarlo, las autoridades encargadas del rescate y los familiares que posteriormente reconocieron el cuerpo confirmaron que el influencer de 55 años perdió la vida prácticamente al momento de la caída. Esto se debió a que Tang Feiji no portaba ningún tipo de paracaídas o casco que pudiera ayudarlo a sobrevivir al impacto.

Mientras el mundo llora su partida, las autoridades pertinentes de la República Popular China investigan las causas de la abrupta caída de la aeronave.

Contexto: La cascada de amenazas de Gustavo Petro: a Trump, a EE. UU., a la ONU, al TLC y a China; 10 frases explosivas de un presidente sin visa

Tang Feiji se había dado a conocer en redes sociales gracias a su amplio conocimiento en aeronaves, por lo que miles de fanáticos acudían a él con preguntas sobre aviones y helicópteros.

El creador de contenido también era seguido por compartir espectaculares imágenes capturadas desde el cielo, mostrando paisajes rústicos y urbanos de China.

Actualmente, los perfiles oficiales de Tang Feiji no están disponibles, puesto que, al parecer, su familia decidió colocarlos en privado como forma de preservar su memoria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevos detalles sobre el caso de B King y DJ Regio Clown salieron a la luz: “Apunta a una venganza”

2. Tres exmilitares colombianos custodiaban a narco ecuatoriano dado de baja en Antioquia: esta es la historia

3. Nuevo técnico de León dio giro al futuro de James Rodríguez: prensa mexicana reveló inesperado final

4. “Más de 1.000 millones de pesos que Nicolás Petro no reportó en su declaración de renta”, la imputación contra el hijo del presidente

5. María Claudia Tarazona le envió conmovedor mensaje a Miguel Uribe Turbay: “Qué ganas de haberte tenido más tiempo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChinainfluencerCreador de contenidomuertemuere

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.