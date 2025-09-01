Suscribirse

Mundo

Este es el costo de la extravagante boda de la hija de Vladimir Padrino, el minDefensa de Maduro. Los lujos son impactantes

La fiesta tiene un “itinerario de cuatro días que incluye paseos en helicóptero al Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y alojamiento en campamentos exclusivos”.

Redacción Mundo
1 de septiembre de 2025, 8:39 p. m.
.
"El 4 de octubre, Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Cainama. La boda costará fácilmente $ 300.000". | Foto: Fotomontaje SEMANA

La boda de la hija de Vladimir Padrino ha generado una ola de indignación. El fastuoso evento unirá las vidas de Yarazetd Padrino Betancourt y su pareja, lo que no ahorra detalles.

Según datos que reveló Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la Financiación del Terrorismo, se trata de un evento digno de cualquier personaje del jet set internacional.

Contexto: Ministro de Defensa de Maduro organiza millonaria boda para su hija, detalle en lista de regalos estalló las redes sociales

El exfuncionario aseguró que el evento será en Canaima y que puede costar alrededor de 300.000 dólares. Será en dos escenarios: Topotepuy, en Caracas, y en el Parque Nacional Canaima, que estará cerrado para una boda “de Estado”.

Billingslea recoge datos publicados en los que se cuenta, por ejemplo, que habrá “vuelos chárter de Conviasa, hoteles cinco estrellas reservados, kits de bienvenida con ron Santa Teresa 1796″. De igual manera, detalló que el hospedaje será en “Ara Merú Lodge, un hotel boutique en plena selva, reservado solo para los invitados. Piscina infinity, suites presidenciales, banquetes gourmet de La Montserratina y aguas Minalba fluyendo".

Los costos son impresionantes, si se tiene en cuenta que el salario de un ministro en Venezuela es de 12.000 dólares, con lo cual se necesitarían al menos 25 años de trabajo para costear un evento semejante.

El diario El Nacional de Caracas reveló más detalles. “La ceremonia civil está programada para el 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, bajo una ambientación inspirada en la región italiana de Puglia".

“El acto religioso tendrá lugar el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con itinerario de cuatro días que incluye paseos en helicóptero al Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y alojamiento en campamentos exclusivos", reseñó el medio.

También se conoció que les han pedido a los invitados que envíen sus regalos por la plataforma Zelle.

Al respecto, la congresista María Elvira Salazar escribió: “Mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos. Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EE. UU.”.

Maduro advierte a Trump

Mientras tanto, este lunes, primero de septiembre, Maduro aseguró que Venezuela está ante la “amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”.

“Ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante. Injustificable, inmoral y sangrienta. Absolutamente criminal. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, afirmó el régimen desde Caracas.

Contexto: Nicolás Maduro asegura que “ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela”

El pasado viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, detalló lo que es la estrategia de defensa del país. Aseguró que “percibe en su justa dimensión la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela” y que el enlistamiento de miles que irán a la frontera y a la defensa de aguas internacionales “no es reclutamiento forzoso”, sino “un acto voluntario que expresa el sentimiento patriótico de cada hombre y mujer”.

“Vendrán otros procesos que se anunciarán oportunamente”, señaló el general. “Ahorita estamos alistando, registrando y convocando a la unión nacional”.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro reveló su plan en caso de una invasión de EE. UU. a Venezuela: “de norte a sur y de este a oeste”

2. Alcaldía de Bogotá retiró del Concejo el cuestionado proyecto de reforma tributaria

3. Abogado hizo denuncia que deja contra las cuerdas al colegio de Valeria Afanador. Esta es la prueba que reveló

4. Un nuevo festival llega a Florida este 2025 con un espectáculo nunca antes visto: ya puede conseguir sus entradas

5. Helicóptero se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; había cuatro personas a bordo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Elvira SalazarVladimir Padrino LópezNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.