Este es el costo de la extravagante boda de la hija de Vladimir Padrino, el minDefensa de Maduro. Los lujos son impactantes

La boda de la hija de Vladimir Padrino ha generado una ola de indignación. El fastuoso evento unirá las vidas de Yarazetd Padrino Betancourt y su pareja, lo que no ahorra detalles.

Según datos que reveló Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para la Financiación del Terrorismo, se trata de un evento digno de cualquier personaje del jet set internacional.

El exfuncionario aseguró que el evento será en Canaima y que puede costar alrededor de 300.000 dólares. Será en dos escenarios: Topotepuy, en Caracas, y en el Parque Nacional Canaima, que estará cerrado para una boda “de Estado”.

1/2 Clearly it’s good to be a cartel boss. On Oct 4, Vladimir Padrino Lopez is throwing a lavish wedding for his daughter in Cainama. The wedding will easily cost $300,000. (As 🇻🇪Defense Minister his yearly salary is $12,000.)



Meanwhile 5.1M Venezuelans are starving… pic.twitter.com/JfM0d3dsjJ — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) August 31, 2025

Billingslea recoge datos publicados en los que se cuenta, por ejemplo, que habrá “vuelos chárter de Conviasa, hoteles cinco estrellas reservados, kits de bienvenida con ron Santa Teresa 1796″. De igual manera, detalló que el hospedaje será en “Ara Merú Lodge, un hotel boutique en plena selva, reservado solo para los invitados. Piscina infinity, suites presidenciales, banquetes gourmet de La Montserratina y aguas Minalba fluyendo".

Los costos son impresionantes, si se tiene en cuenta que el salario de un ministro en Venezuela es de 12.000 dólares, con lo cual se necesitarían al menos 25 años de trabajo para costear un evento semejante.

El diario El Nacional de Caracas reveló más detalles. “La ceremonia civil está programada para el 6 de septiembre de 2025 en los Jardines Ecológicos Topotepuy, en Caracas, bajo una ambientación inspirada en la región italiana de Puglia".

“El acto religioso tendrá lugar el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con itinerario de cuatro días que incluye paseos en helicóptero al Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y alojamiento en campamentos exclusivos", reseñó el medio.

También se conoció que les han pedido a los invitados que envíen sus regalos por la plataforma Zelle.

Al respecto, la congresista María Elvira Salazar escribió: “Mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos. Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EE. UU.”.

El descaro del narco–régimen no tiene límites.



La hija de Vladimir Padrino López, ministro del Cartel de los Soles y prófugo de la justicia de EE.UU., está usando Zelle para recibir dólares como regalos de boda, mientras el evento tiene un costo estimado de más de 300.000… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 1, 2025

Maduro advierte a Trump

Mientras tanto, este lunes, primero de septiembre, Maduro aseguró que Venezuela está ante la “amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”.

“Ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante. Injustificable, inmoral y sangrienta. Absolutamente criminal. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, afirmó el régimen desde Caracas.

El pasado viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, detalló lo que es la estrategia de defensa del país. Aseguró que “percibe en su justa dimensión la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela” y que el enlistamiento de miles que irán a la frontera y a la defensa de aguas internacionales “no es reclutamiento forzoso”, sino “un acto voluntario que expresa el sentimiento patriótico de cada hombre y mujer”.

“Vendrán otros procesos que se anunciarán oportunamente”, señaló el general. “Ahorita estamos alistando, registrando y convocando a la unión nacional”.