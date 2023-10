Este viernes se entregará el Nobel de la Paz: Candidatos giran en torno a guerra de Ucrania, derechos humanos y cambio climático

El ganador o la ganadora del Premio Nobel de la Paz se conocerá este viernes, 6 de octubre, que se unirá a las filas de Elie Wiesel, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, pero hasta el momento no hay un favorito claro.

Como de costumbre, el Comité Noruego del Nobel no ha dado ningún indicio sobre los favoritos de este año, por lo que las especulaciones tienen poco con que trabajar.

Las apuestas para el nobel