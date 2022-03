Uno de los desafíos de las redes sociales y de las plataformas digitales es la constante innovación con el fin de permanecer vigentes y atraer nuevos usuarios cada día.

Tal es el caso de YouTube, la plataforma de streaming de videos más grande del mundo, que aun se mantiene como una de las plataformas más utilizadas. Es por esto que muchos de sus videos tienen millones de visualizaciones.

Estos son los 10 videos más vistos en la historia de Youtube:

Baby Shark Dance: Esta popular canción infantil superó a Despacito como la más vista de la historia de YouTube. El video surgió como una versión en inglés de una canción de Corea del Sur y actualmente tiene más de 10.000 millones de reproducciones.

Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee: Lanzada en 2017, se convirtió en un hit mundial, actualmente tiene más de 7,700 millones de reproducciones.

Johny Yes Papa The best Song for Children de LooLoo Kids: Esta también es una canción infantil de cuna en inglés que ha logrado sumar más de 6.200 millones de vistas.

Shape of You de Ed Sheeran: Este cantante y compositor británico lanzó este sencillo en 2017 y en su momento logró el número 1 en las listas de sencillos de 24 países. Suma cerca de 5.600 millones de reproducciones hasta el momento.

See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth: Se dio a conocer en 2015 pero ganó popularidad por ser parte de la banda sonora de la película Rápido y Furioso 7 en la que se homenajeó a Paul Walker, actor principal de la saga. Actualmente tiene 5.400 millones de reproducciones.

Bath Song de CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs: Es otra de las canciones infantiles que está en el top 10. Ya tiene más de 5.000 millones de vistas en la plataforma.

Colorful Eggs on a Farm de Learning Colors: Es la cuarta canción para niños de este top. Tiene una sencilla animación en 3D y es de un canal ruso que enseña los colores de forma interactiva y ya tiene 4.500 millones de vistas.

Marsha y el Oso de Recipe for disaster: Este capítulo de esta serie se encuentra en el octavo lugar de los videos más vistos, pues supera un total de 4.400 millones de vistas.

Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars: Publicada hace siete años, es decir en 2015 sigue en el top 10 de los videos más vistos en la popular plataforma con más de 4.400 millones de vistas.

Gangnam Style de PSY: Muy popular en 2012, cuando incluso llegó a ser el video “rey” de la plataforma. sigue en el listado de las más populares. Actualmente acumula más de 4.300 millones de reproducciones en su canal oficial.

Otras noticias de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta eficaz para compartir contenidos propios o producidos por otros usuarios y, en muchas ocasiones, en vehículos de información con lo que las personas pueden conocer de primera mano y con más rapidez lo que sucede en el mundo.

Por esa razón, las diferentes compañías han venido evolucionando e introduciendo cambios con los que se busca no solo atraer nuevos usuarios, sino evitar que los actuales dejen de utilizarlos o migren a otras.

Es el caso de Twitter que cuenta con más 353 millones de usuarios activos en un mes, que anunció una actualización que permitirá acelerar videos y audios, con lo que se atiende una necesidad de millones de usuarios que en muchas ocasiones no tienen tiempo para detenerse a mirar o escuchar algunos contenidos que pueden resultar extensos.

De esta manera, esta red social se pone a la par de servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram o de YouTube que lo permiten desde hace tiempo.

Twitter explicó a través de su cuenta de soporte que se vienen adelantando las pruebas de una nueva herramienta con la que podremos acelerar o ralentizar la visualización de contenidos y de escuchar los tweets de voz.

De acuerdo con la imagen compartida por Twitter, los usuarios tendrán varias opciones para elegir en lo que respecta a la velocidad de reproducción. El video y el audio se podrán ralentizar hasta una cuarta parte de su velocidad y acelerar la reproducción hasta el doble.

“En 2x, 1x, 0.5x… ahora probando más opciones en la velocidad de reproducción de videos. Algunos de ustedes en Android y la web tendrán diferentes conjuntos de velocidades de reproducción para elegir, de modo que puedan ralentizar o acelerar videos y tweets de voz”, señaló la compañía.