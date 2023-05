Exdirector de Google prende las alarmas y dice que la IA podría crear ‘armas para matar’ que ponen en riesgo a la humanidad

Si bien el vertiginoso avance de la tecnología en los últimos años ha despertado múltiples aplausos con el surgimiento de la inteligencia artificial, los expertos también han comenzado a confesar que sienten cierto grado de temor frente a lo que ello representa para la humanidad, refiriendo que estos nuevos desarrollos deberán de tener un marco regulatorio claro, con el objetivo de evitar que esta se convierta en una amenaza para sus mismos creadores: la humanidad.

En medio de una vida cada vez más ‘cómoda’ para los humanos, a través del desarrollo tecnológico, los expertos han advertido que se le está dando demasiado protagonismo al desarrollo de las nuevas herramientas, otorgando un ‘poder’ que puede resultar peligroso, e incluso abriendo la puerta a que las máquinas puedan ‘pensar por sí mismas’.

En ese sentido, expertos como Mo Gawdat, ex director comercial de investigación y desarrollo de Google; un proyecto conocido como Google X, ha advertido del riesgo que ello acarrea, pues ha notado que puede llegar el punto en que la Inteligencia Artificial pueda ‘auto percibirse’, como superior a la humana, y nos perciba como una raza ‘escoria’, que debe ser ‘controlada’, e incluso eliminada.

Mo Gawdat, ex directivo de Google advierte que las máquinas podrían causar la destrucción de la humanidad. - Foto: Getty images/ Kate Green

Para el expertos, si bien el escenario descrito podría tener tintes de ciencia ficción o de película apocalíptica, esa es una realidad no muy distante a la que se podría vivir, si en medio de la actual coyuntura no se ponen límites al desarrollo de estas tecnologías y los alcances y libertades que a ella se ha otorgado.

Los señalamientos del experto de 55 años, fueron recogidos en medio de un podcast conocido como Secret Leaders, en el que afirmó que el escenario avizorado es de ‘pánico’, exhortando a que en el mundo se tomen cartas en el asunto, pues la IA nos podría estar reemplazando no solo en algunos oficios, sino también como habitantes ‘dominantes’ de la Tierra .

Lo anterior, reconociendo que si bien los humanos son los creadores de dichas tecnologías, como raza tienen sus puntos débiles, mientras que han dado a las máquinas el beneficio de ser perfeccionadas, de pensar por sí mismas, e incluso de ‘reproducirse’, en tanto las máquinas tienen la posibilidad de fabricar otras.

El experto advirtió que las máquinas y la inteligencia artificial están adquiriendo, incluso por programación de los humanos, la capacidad de crear máquinas para matar, y no solo les están otorgando ello a través de la programación, sino también al haberles otorgado la posibilidad de desarrollar ‘pensamientos’ o autonomía de acción, al pensar que con ello se delegan funciones, pero también se ha cedido en decisiones.

Si bien el experto ha señalado que es inconveniente ‘satanizar’ estas nuevas tecnologías, es necesario hacer un alto para encaminar las acciones.

Al ser indagado por ¿qué tan probable es que la IA piense en nosotros como escoria hoy?, el experto, citado a su vez por medios como el DailyStar de Reino Unido, respondió que este es alto.

"Cría cuervos y te sacarán los ojos", es un viejo adagio popular con el que podrían estar de acuerdo los expertos frente al peligro que para la humanidad representa la inteligencia artificial. - Foto: Getty Images / Autor: DKosig

En ese sentido, el experto también afirmó que la humanidad, si bien puede tener buenas intensiones, termina siempre por reflejar su peor cara, advirtiendo que las redes sociales son muestra de ello, pues allí, en medio de la búsqueda de reflejar un mundo perfecto, se es mentiroso; lo anterior sin contar que también se es un escenario en el que muchas veces se ha reflejado la insatisfacción y la disparidad de conceptos, lo que lleva a que también sean escenario de confrontación violenta a través de groserías.

Para el experto, existe un gran obstáculo en la diana que ahora persiguen muchos de quienes han advertido sobre el peligro de la Inteligencia Artificial, pues acepta que el tema del desarrollo tecnológico se convirtió en una competencia entre las empresas, a tal punto que será imposible el consenso, más aún si se tiene en cuenta que las empresas también buscarán seguir avanzando en el ‘desarrollo’, en tanto hay mucha plata invertida en ello, y no están dispuestos a perderla.

Para el exfuncionario de Google, si bien la IA es una realidad ahora, “ya no hay forma de detenerla”, refiriendo en ello el dilema comercial.

Así, según el experto, “si Google está desarrollando IA y teme que Facebook los derrote, no se detendrán porque tienen la certeza absoluta de que si se detienen, alguien más no lo hará.

Incluso, trascendiendo las barreras de las empresas, el experto afirma que es un tema que no logrará consensos entre países pues, “Estados Unidos no se detendrá porque sabe que China está desarrollando IA”, y no está dispuesto a ceder, a ser menos.

En el pasado, personajes de la talla del Elon Musk, dueño de Twitter y de Tesla, ya habían prendido la voz de alarma al afirmar que la tecnología de inteligencia artificial es un “arma de doble filo”, poniendo la lupa en la posibilidad de que si se debía la intensión original, ello acarrearía un camino de destrucción mundial.