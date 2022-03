Exeditora de cadena estatal rusa RT dice que “estamos al borde de una guerra nuclear”

En una entrevista con Fox News, Maria Baronova, quien recientemente renunció como editora gerente de Russia Today, medio estatal también conocido como RT, contó que es consciente de que cualquiera que hable en contra del Kremlin podría estar en peligro, pero la seguridad personal es la menor de sus preocupaciones.

“El problema es que conozco muy bien a estas personas. Nunca envían amenazas, simplemente matan, así que hay un silencio extraño a mi alrededor, pero realmente creo que estamos al borde de una guerra nuclear en este momento”. No estoy exagerando”, dijo Baronova a Fox News Digital.

“Tengo un hijo, no puedo irme porque su padre no me permite irme con él, así que prefiero quedarme en Moscú. Parece que estamos en Corea del Norte o vamos a ser asesinados por un hongo termonuclear”, dijo.

En sus declaraciones más polémicas, la periodista allegada al régimen de Putin alertó de lo grave de la situación mundial. “No renunciaría, y no perdería mi salario y mi trabajo si estuviera seguro de que vamos a estar vivos por muchos años, pero realmente no sé qué va a pasar con todos nosotros después”.

La cadena RT ha sido calificado como un instrumento del gobierno ruso a través de todo el mundo. - Foto: Getty Images

Normalmente, el escenario más temido en todo el mundo es que Putin recurra a las armas nucleares, pero a Baronova le preocupa más que el comportamiento del presidente convierta a Rusia en el objetivo de un ataque catastrófico y “sospecho por lo que el mundo occidental actuaría. Esta es una situación muy peligrosa.”, dijo Baronova.

La periodista explicó que lo que la llevó a tomar la decisión definitiva de dejar RT no fue ningún tipo de propaganda al aire, sino un mensaje de Instagram de su colega que escribió: “Si ahora te avergüenzas de ser ruso, no te preocupes, no eres ruso”, esto a medida que se intensificaba la invasión de Ucrania por parte de Putin.

“Estaba realmente perturbada por ese tono y nivel de apoyo”, explicó Baronova, señalando que respondió públicamente al mensaje por redes sociales de su ahora excompañero de trabajo en la cadena estatal. “Si elijo estar o no con Rusia, eso no significa que deba caminar en un sistema totalitario, callar o, por ejemplo, alegrarme de que el régimen, que no quiero para mi país, se esté exportando a otro lado”.

Cientos de personas se reúnen en Times Square, de Manhattan, en apoyo de Ucrania y para exigir el fin de la invasión rusa del país, el 5 de marzo de 2022 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) - Foto: Getty Images

También cuenta que le escribió a su colega acerca de las consecuencias que traería el gobierno de Putin a su país. “Y este régimen finalmente convertirá nuestra vida en un infierno sin fin”. Luego de eso, Baronova renunció a la red estatal de manera definitiva.

En 2014, Rolling Stone dijo que Baronova fue “por un corto tiempo, una de las manifestantes más visibles de Moscú”, en un artículo que detallaba el activismo contra Putin liderado por la banda punk, Pussy Riot.

La periodista, que para entonces era madre soltera, llegó a RT en 2019, lo cual causó una gran polémica que irritó a otros opositores de Putin que sintieron que estaba abandonando el movimiento al unirse a los medios estatales.

Ahora, aproximadamente tres años después de unirse a la organización de noticias estatal con la esperanza de forzar el cambio interno, la activista, que se vio convertida en periodista, había visto suficiente después del despiadado ataque de Putin contra Ucrania.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.