Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y piden transición democrática

El foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesto por 37 exjefes de Estado, para promover la democracia en el mundo, estableció que reconocen a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio del 2024.

El acuerdo fue firmado el pasado 12 de noviembre, donde los exmandatarios de América Latina y Europa aseguraron que González obtuvo el 67,1 % de los votos a su favor, en comparación con el 30,4 % de los votos que sumaron a Nicolás Maduro.

De acuerdo con el documento, los resultados fueron verificados de “25.575 mesas electorales, cuyas actas auténticas y originales, revisadas por el Centro Carter, presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA, se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá”.

María Corina Machado. | Foto: AFP

Por lo tanto, los 37 exlíderes de Gobierno declararon que:

“Reconocemos formalmente a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en los hechos y según el Derecho”.

Los firmantes, además, reconocen a María Corina Machado como la “líder de la transición democrática y vicepresidenta” de la nación latinoamericana.

El documento, compartido por el Grupo IDEA este lunes, 17 de noviembre, insta a la comunidad internacional y a los gobiernos a reconocer la legitimidad de los resultados electorales que fueron confirmados por las entidades mencionadas. También, pidieron acompañar a Venezuela en la transición democrática para cuando Maduro salga del poder.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Colprensa

“Exigimos al régimen que ha secuestrado el Estado para la práctica del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad, el cese inmediato de la represión, y la liberación de todos los presos políticos”, sentencia el informe oficial.

Entre las personas que firmaron el documento se encuentran expresidentes de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Colombia.

Entre los colombianos radica Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. | Foto: afp

El expresidente Pastrana compartió el comunicado en sus redes sociales la noche de este lunes, y escribió: “31 ex jefes de Estado del @IDEA_Grupo (Grupo IDEA) y @Almagro_OEA2015 (Luis Almagro, exsecretario general de la OEA) reconocemos a @EdmundoGU (Edmundo González) y a @MariaCorinaYA (María Corina Machado) como presidente y vicepresidenta constitucionales de Venezuela”.

31 ex jefes de Estado del @IDEA_Grupo y @Almagro_OEA2015 reconocemos a @EdmundoGU y a @MariaCorinaYA como presidente y vicepresidenta constitucionales de #Venezuela.

Es hora que Venezuela recupere su democracia y libertad. pic.twitter.com/itjCA4XNj1 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 17, 2025

“Es hora que Venezuela recupere su democracia y libertad”, se lee en su trino.