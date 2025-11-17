Suscribirse

Mundo

Exmandatarios del Grupo IDEA reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y piden transición democrática

La coalición de exjefes de Estado exigió al régimen venezolano que entregue de inmediato el poder.

Redacción Mundo
18 de noviembre de 2025, 12:37 a. m.
30 DE ABRIL: El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), el 30 de abril de 2025 en Valencia, Comunidad Valenciana, España.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ganó las elecciones del 28 de julio del 2024. | Foto: Europa Press via Getty Images

El foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesto por 37 exjefes de Estado, para promover la democracia en el mundo, estableció que reconocen a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio del 2024.

El acuerdo fue firmado el pasado 12 de noviembre, donde los exmandatarios de América Latina y Europa aseguraron que González obtuvo el 67,1 % de los votos a su favor, en comparación con el 30,4 % de los votos que sumaron a Nicolás Maduro.

Contexto: Los tentáculos de Maduro atraviesan las fronteras: estas son las graves amenazas a los opositores venezolanos en Colombia

De acuerdo con el documento, los resultados fueron verificados de “25.575 mesas electorales, cuyas actas auténticas y originales, revisadas por el Centro Carter, presentadas ante el Consejo Permanente de la OEA, se encuentran depositadas en el Banco Central de Panamá”.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
María Corina Machado. | Foto: AFP

Por lo tanto, los 37 exlíderes de Gobierno declararon que:

Contexto: Trump abre la puerta a negociar con Maduro en plena ofensiva militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

El documento, compartido por el Grupo IDEA este lunes, 17 de noviembre, insta a la comunidad internacional y a los gobiernos a reconocer la legitimidad de los resultados electorales que fueron confirmados por las entidades mencionadas. También, pidieron acompañar a Venezuela en la transición democrática para cuando Maduro salga del poder.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Colprensa

“Exigimos al régimen que ha secuestrado el Estado para la práctica del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad, el cese inmediato de la represión, y la liberación de todos los presos políticos”, sentencia el informe oficial.

Contexto: Trump no descarta despliegue militar en Venezuela para resolver la crisis

Entre las personas que firmaron el documento se encuentran expresidentes de Paraguay, Bolivia, Costa Rica, España, Panamá, México, El Salvador, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, República Dominicana y Colombia.

Entre los colombianos radica Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Andrés Pastrana. Expresidente
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. | Foto: afp

El expresidente Pastrana compartió el comunicado en sus redes sociales la noche de este lunes, y escribió: “31 ex jefes de Estado del @IDEA_Grupo (Grupo IDEA) y @Almagro_OEA2015 (Luis Almagro, exsecretario general de la OEA) reconocemos a @EdmundoGU (Edmundo González) y a @MariaCorinaYA (María Corina Machado) como presidente y vicepresidenta constitucionales de Venezuela”.

“Es hora que Venezuela recupere su democracia y libertad”, se lee en su trino.

Las declaraciones se dan en medio de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que ha presionado al régimen para que entregue el poder, pues el Gobierno estadounidense calificó de “narcoterrorista” a Maduro, señalando que lidera el Cartel de los Soles, y ofreció hasta 50.000 dólares por él.

