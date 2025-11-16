Trump abre la puerta a negociar con Maduro en plena ofensiva militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Donald Trump sugirió este domingo, 16 de noviembre, que podría entablar conversaciones con Nicolás Maduro, luego de varios meses intensos para los dos países, pues Estados Unidos desplegó sus fuerzas en el Caribe para hacer frente al narcotráfico que domina el continente.

Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense, además de considerar ilegítimo al venezolano, lo ha señalado de liderar una de las bandas criminales más importante del país: el Cartel de los Soles.

“Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”, dijo Trump a los periodistas en West Palm Beach.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: El presidente Trump, hablando con periodistas en West Palm Beach sobre Venezuela, dijo: “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Quieren hablar”. pic.twitter.com/973269ETSU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 16, 2025

Su comentario se da luego del más reciente ataque en el mar del Caribe, donde murieron tres personas que, supuestamente, eran narcoterroristas. Además, este domingo llegó el portaviones más grande del mundo a la región, con más de 4.000 marines, aviones de combate y misiles de largo alcance.