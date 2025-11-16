Suscribirse

Trump abre la puerta a negociar con Maduro en plena ofensiva militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Nicolás Maduro ha sugerido en varias oportunidades mantener una reunión con el presidente estadounidense.

Redacción Mundo
17 de noviembre de 2025, 12:42 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

Donald Trump sugirió este domingo, 16 de noviembre, que podría entablar conversaciones con Nicolás Maduro, luego de varios meses intensos para los dos países, pues Estados Unidos desplegó sus fuerzas en el Caribe para hacer frente al narcotráfico que domina el continente.

Contexto: EE. UU. anuncia nuevo despliegue de fuerzas militares: portaviones más grande ingresa al Caribe

Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense, además de considerar ilegítimo al venezolano, lo ha señalado de liderar una de las bandas criminales más importante del país: el Cartel de los Soles.

“Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar”, dijo Trump a los periodistas en West Palm Beach.

Su comentario se da luego del más reciente ataque en el mar del Caribe, donde murieron tres personas que, supuestamente, eran narcoterroristas. Además, este domingo llegó el portaviones más grande del mundo a la región, con más de 4.000 marines, aviones de combate y misiles de largo alcance.

En desarrollo...

Estados UnidosVenezuelacaribe

