Estados Unidos

Tres personas murieron en un nuevo ataque de EE. UU. a embarcación, supuestamente, de narcos: difunden video del bombardeo

El operativo, según las fuerzas armadas, tuvieron como objetivo un buque de una organización terrorista.

Redacción Mundo
16 de noviembre de 2025, 9:21 p. m.
El anuncio lo hizo el secretario de Guerra en X.
Estados Unidos ha completado decenas de operaciones. | Foto: X/@SecWar

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Caribe a una embarcación que, al parecer, llevaba drogas hacia Norte América. En el bombardeo fallecieron tres personas que la administración calificó de narcoterroristas, similar a las demás operaciones que ha ordenado el país desde mediados de agosto de este año.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la noticia este domingo, 16 de noviembre, en su perfil de X y, como es usual, compartió el video del momento exacto del bombardeo.

Contexto: EE. UU. anuncia nuevo despliegue de fuerzas militares: portaviones más grande ingresa al Caribe

“El 15 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada“, determinó la agencia militar.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque se dedicaba al contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico", se lee en el mensaje.

“Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, finalizó el comando.

En desarrollo...

