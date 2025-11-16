Tres personas murieron en un nuevo ataque de EE. UU. a embarcación, supuestamente, de narcos: difunden video del bombardeo

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque en el Caribe a una embarcación que, al parecer, llevaba drogas hacia Norte América. En el bombardeo fallecieron tres personas que la administración calificó de narcoterroristas, similar a las demás operaciones que ha ordenado el país desde mediados de agosto de este año.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la noticia este domingo, 16 de noviembre, en su perfil de X y, como es usual, compartió el video del momento exacto del bombardeo.

“El 15 de noviembre, por orden del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada“, determinó la agencia militar.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque se dedicaba al contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico", se lee en el mensaje.

“Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, finalizó el comando.