Experiodista que ganó caso contra Donald Trump por agresión sexual, vuelve a demandarlo, ¿por qué?

La experiodista E. Jean Carroll, a quien Donald Trump debe pagar cinco millones de dólares por una agresión sexual de 1996, lo demandó de nuevo el lunes 22 de mayo, por difamación, luego de declaraciones del expresidente de Estados Unidos tras el fallo emitido en su contra.

“Está loca”, dijo Trump sobre Carroll en CNN el día siguiente de la sentencia unánime, dictada el 9 de mayo por un jurado compuesto por nueve ciudadanos en Nueva York. Frente a los espectadores, el candidato a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024 repitió que no conocía a la excronista de la revista Elle y calificó el tema de “invento”.

La nueva denuncia se basa en las declaraciones de Trump hechas “después del veredicto, muestra de la profunda hostilidad hacia Carroll”, afirmó la abogada Roberta Kaplan. Su cliente reclama “daños y perjuicios significativos” con el fin de “castigar a Trump y disuadirlo de otros actos de difamación y para disuadir a otras personas de hacer lo mismo”.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. - Foto: REUTERS

La víspera de la emisión en CNN, el jurado juzgó al expresidente Trump (2017-2021) como responsable en lo civil de agresión sexual contra Carroll, que lo acusó de haberla violado en un cambiador de una tienda de ropa íntima en Nueva York, en la primavera de 1996.

El jurado también juzgó a Trump como responsable de difamación por declaraciones suyas en 2022 y lo condenó a pagar un total de cinco millones de dólares a su víctima, lo que el republicano apeló. La nueva demanda fue interpuesta en el marco de un proceso en curso por demandas civiles anteriores desde 2019, estas también por difamación que fueron radicadas por E. Jean Carroll.

La demanda precedente fue retrasada por aspectos de procedimiento, sobre todo al tratar de determinar si Donald Trump gozaba de inmunidad presidencial en 2019, cuando aún estaba en la Casa Blanca.

E. Jean Carroll experiodista estadounidense. - Foto: AP

Nueva competencia

El senador estadounidense por Carolina del Sur Tim Scott, lanzó el lunes su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano negro, y prometió luchar por el regreso del estilo de vida estadounidense que dice está bajo amenaza con el demócrata Joe Biden.

El senador, de 57 años, trae una historia de vida inspiradora a la campaña, pues se crió en medio de la pobreza y en un hogar monoparental hasta llegar a convertirse en uno de los republicanos más influyentes del país.

“Joe Biden y la izquierda radical están atacando cada peldaño de la escalera que me ayudó a subir y esa es la razón por la que hoy anuncio que aspiro a la presidencia de Estados Unidos”, dijo Scott en medio de vítores de seguidores en su natal North Charleston.

“Ellos atacan nuestro valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi periodo. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos”.

Tim Scott, exsenador republicano. - Foto: AP

Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado.

El senador se une a un grupo cada vez más numeroso que espera derrotar a Donald Trump, pero enfrenta una dura tarea para igualar el perfil del expresidente. Las encuestas más recientes muestran un apoyo a Scott por debajo del 2% - un promedio de 54 puntos por detrás de Trump.

Otros candidatos incluyen al primer embajador ante Naciones Unidas de Trump, Nikki Haley, al exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, al emprendedor de la tecnología Vivek Ramaswamy y al popular locutor de radio Larry Elder, el primer afroestadounidense en entrar en la carrera.

Con información de AFP.