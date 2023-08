Expresan pesar por entrada de la infanta Leonor de España a la carrera militar. ¿Qué tiene de malo?

La periodista no dudó del sentido de responsabilidad de Leonor ante las exigencias de su nuevo estado. “Ella varias veces ha dicho que está preparada para esto, pero, no sé. La verdad es que la compadezco”.

De remate, recordó una anécdota del infante Alfonso, el hermano que el rey Jun Carlos mató por accidente: Cuando le preguntaban si rezaba por su madre, contestaba: “Rezo por mi hermano (Juan Carlos) para que no le pase nada porque si no me tocará ser rey a mí”, aludiendo al hecho de que la vida de un heredero al trono y de un monarca no es para nada fácil.