Extranjeros quedaron atrapados en Perú, en medio de la crisis política y las protestas

Siete jóvenes estudiantes de medicina en La Universidad del País Vasco, en España, tomaron un vuelo a Perú para disfrutar sus vacaciones, pero el día de su llegada encontraron caos y destrucción, causado por las protestas que iniciaron tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Los jóvenes se encuentran atrapados en un apartamento en la Ciudad de Cuzco hace una semana y no pueden salir de allí, de acuerdo con información publicada por EITB, el canal de televisión público de esta región española.

No son los únicos extranjeros que han quedado atrapados en el país, tras el inicio de la violenta crisis peruana, que resultó en las últimas horas, en una declaración de Estado de Emergencia durante un mes en todo el territorio nacional.

Los jóvenes españoles han pedido ayuda al consulado español en Perú, para poder regresar a España en un vuelo que sea lo antes posible.

En la ciudad de Cuzco, famosa por sus restos arqueológicos y la arquitectura colonial española, se encuentra también atrapada una turista española de 21 años, Andrea, quien desde el pasado domingo 11 de diciembre no puede salir de Cuzco.

De acuerdo con el servicio público de radio y televisión de España RTVE, Andrea Polo llegó al país el pasado 7 de noviembre y tenía un viaje programado por cuatro días en la ciudad de Machu Pichu, pero no ha podido volar porque el aeropuerto está cerrado.

De hecho, ella se encontraba en el aeropuerto para tomar el vuelo, pero los pasajeros fueron evacuados. “Estaba todo lleno de policía y antes de montarnos al avión fuimos evacuados en el aeropuerto por los guardias de seguridad, tuvimos que coger un taxi e ir rápidamente al hotel”, declaró Andrea a RTVE.

Los trenes están suspendidos en la región y cuenta que otros amigos con los que estaba viajando, quedaron suspendidos en la Ciudad de Machu Pichu. La Embajada les ha pedido que tengan mucho cuidado, sin embargo, aún ningún vuelo ha salido porque el aeropuerto permanece cerrado.

Más atrapados en Perú

Un equipo de fútbol juvenil mexicano también está en territorio peruano y no ha podido regresar a su país, se trata de 22 jóvenes que integran la Academia Atlante F.C., que participaron en el Torneo Internacional “Copa Primer Poliejido” celebrado el pasado fin de semana.

De acuerdo con Marcelo Erbrard, Canciller de México, el país está haciendo todos los esfuerzos para poder regresar a sus nacionales a sus fronteras: “En comunicación con varios grupos de mexicanos en Perú. Organizando apoyo para alimentos y apoyo. Coordinando esfuerzos para acelerar su retorno a México”, escribió el Erbrard en su cuenta de Twitter este miércoles.

Ante el trino de Erbrard, algunos mexicanos le escribieron desde la red social solicitando apoyo para gente que se encuentra en Perú sin poder regresar. “@FanyToledo15 está en un hotel en Cuzco, tiene 19 años y se encuentra sola. La embajada no ha sido de mucha ayuda porque solo te recomienda que vayas a un hotel. Por favor @m_ebrard ayúdanos a que regrese pronto”, escribió un usuario en respuesta al trino del Ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el propio testimonio de la joven mexicana mencionada, se han cancelado los vuelos en los que planeaba regresar y ha tenido que permanecer en el aeropuerto. “Ayer estaba programado mi regreso, a México, pero debido a la situación que el Perú está enfrentando se han cancelado los vuelos, cerrado carreteras y aeropuertos, me he quedado encerrada en el aeropuerto, ya que las autoridades no nos permiten la salida ni la entrada a este”, escribió la usuaria en Twitter explicando su caso.