Aún no se ha llegado a un acuerdo con los padres del menor cuya vida corre peligro debido a una afección cardiaca.

Familia rechaza operar a su bebé enfermo para no recibir sangre de vacunados contra el covid-19

El covid-19 es una enfermedad que cada día es más controlada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido en gran medida a las vacunas creadas por distintos laboratorios, aunque aún son muchas las personas que confían en ellas.

Tal es el caso de una familia que vive en Nueva Zelanda y que no aprueba que su hijo reciba sangre de sujetos que se aplicaron la vacuna contra el coronavirus.

El menor, de tan solo cuatro meses de edad, necesita con urgencia una operación de corazón, pero sus padres no están dispuestos a dar el aval de la transfusión de sangre y se enfrentan al sistema de salud de ese país.

De acuerdo con lo compartido por el medio New Zealand Herald, el pequeño sufre de estrechamiento de una válvula del corazón, lo que significa que la intervención debe ser inmediata antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, desde el jueves sus propios padres se niegan a que su pequeño hijo reciba el plasma de donantes que se hayan puesto la inmunización contra la covid-19.

El argumento que comparte el padre del menor es que no quiere que su hijo tenga “sangre contaminada”. Incluso, la familia asume cualquier otra cosa menos este tipo de sangre. Por eso, desde el Hospital Ciudad de Auckland, el hombre comenta que tiene una lista con al menos 20 personas que pueden ser posibles donantes y no se han vacunado contra el virus que ha matado a millones de personas en todo el mundo.

Por su parte, la agencia de gobierno New Zealand Blood Service Limited, encargada de distribuir las donaciones de sangre a cada uno de los hospitales del país oceánico, detalla que a la hora de recoger las donaciones no es un requisito tener la vacuna anticovid. Esto debido a que los expertos dicen que no hay una prueba que especifique, directamente, que la sangre de personas vacunadas indique un riesgo para quienes la reciben en su cuerpo.

Sumado a esto, el ente agrega que no hay un política establecida en la que se determine que los pacientes eligen a sus donantes, según Radio New Zealand.

Debido a que se trata de un caso de vida o muerte para el bebé de cuatro meses de nacido, el Departamento Público de Salud de Nueva Zelanda (Te Whatu Ora - Health New Zealand) puso una tutela para que el lunes de la próxima semana, bajo la Ley de Cuidado del Menor, se pueda considerar la intervención quirúrgica.

Los datos compartidos por el diario New Zealand Herald consignan que tanto los padres del menor, como los abogados y la agencia de gobierno se reunieron, pero no hubo un acuerdo. Enseguida, el Tribunal Superior de Auckland espera tener información para el próximo 6 de diciembre en el caso de que las partes no tengan una mediación conjunta.

Cabe señalar que Nueva Zelanda es uno de los países con mejores indicen de calidad de vida. De hecho, el territorio oceánico había puesto restricciones en la época de confinamiento por covid-19 y las tasas de vacunación son altas. Sin embargo, de otro lado, en el país también hay una considerable suma de movimientos antivacunas.

China da señales de alivio en estrategia contra el covid-19 tras jornadas de protestas

En un discurso el miércoles ante la Comisión Nacional de la Salud (CNS), la viceprimera ministra Sun Chunlan dijo que la variante ómicron del virus se debilita y la vacunación está en aumento, según la agencia noticiosa oficial china Xinhua.

Sun, considerada figura clave en la respuesta de Pekín a la pandemia, no citó la política de cero covid, lo que sugiere un posible alivio en la estrategia que ha golpeado a la economía y la vida cotidiana de la población.

Cabe recordar que el enojo con la política anticovid de China, que incluye estrictos confinamientos, generó protestas en grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Cantón.