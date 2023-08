Familiares de Fernando Villavicencio denuncian al presidente de Ecuador por asesinato por omisión dolosa: “Lo dejaron al abandono”

Los familiares del candidato presidencial asesinado en Ecuador, Fernando Villavicencio, presentaron una demanda contra el Gobierno y los mandos policiales por el delito de “asesinato por omisión dolosa” , argumentando que las instituciones no garantizaron la protección del periodista, según lo confirmó el abogado de la familia.

“Fue un periodista que tenía muchas amenazas, a pesar de todo ello no hicieron absolutamente nada, lo dejaron al abandono, lo dejaron que se muera”, aseguró en una rueda de prensa Yaulema. Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio.

La familia reclama que el número de custodios de Villavicencio no era el adecuado y que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.

“No existió absolutamente nada (de seguridad), estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República” , insistió Yaulema, acompañado de una hermana de Villavicencio, un tío y su hija mayor.

“No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país (...) no haya tenido resguardo”, agregó.

“Ellos tienen que explicarme por qué mi esposo salió con la seguridad de él, pero luego fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer, para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar”, expresó la mujer.