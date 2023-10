Feliz cumple Noa: la joven que grita petrificada cuando se la lleva Hamás, cumple 26 años. Su papá, estallado en llanto, clama por su vida

El rostro de Noa comenzó a hacerse público, a través de redes sociales, cuando apareció en un video de Telegram en el que ella estaba sentada en la parte trasera de la motocicleta de un terrorista y suplicó para que no la mataran: “Por favor, no me maten” , dijo. Junto a cientos de jóvenes, ella se encontraba con su novio Avi disfrutando de la música, sin esperar que ahí comenzaría el terror de sus vidas.

Familia de una joven israelí la ve en un video mientras era secuestrada por Hamás en un festival cerca de Gaza. Se difundió una grabación en la que se puede observar cómo Noa Argamani grita "No me maten", mientras se la llevaban en una motocicleta. pic.twitter.com/sfnorwyZ1b

El desgarrador relato del padre de Noa

“Siempre fui muy protector, pero en este momento no pude protegerla” , comentó Yaacov Argamani en diálogo con la cadena israelí Canal 12 News. Y agregó: “ Toda mi vida, desde que nació, he tratado de protegerla y abrazarla, apoyarla y amarla. Ojalá pudiera al menos animarla o decirle algo en este momento difícil”.

Más detalles

Hace poco, de acuerdo con recopilaciones en The New York Times, un pariente de Argamani, Ravid Ohad, le dijo a ese medio que lograron rastrear la ubicación de Noa en Gaza, sobre el medio día del sábado 7 de octubre, por medio de la aplicación ‘Find My iPhone’, pero aún no se sabe nada más acerca el verdadero paradero de la joven que hoy está de cumpleaños.