El cambio climático tiene un impacto porque el dengue es transmitido por mosquitos y, si esos mosquitos pueden sobrevivir, pueden transmitir la enfermedad a más personas. El cambio climático lleva a un clima más cálido y hace que esos mosquitos puedan sobrevivir, lo que significa que estamos viendo que el dengue se extiende a áreas donde antes no lo veíamos. La segunda razón es la urbanización. La tercera razón es la falta de un buen control en la gestión de residuos y en la prevención de la acumulación de agua, etc. Aquí es donde se reproducen los mosquitos.

También es triste porque para la fiebre amarilla hay una vacuna disponible desde hace mucho tiempo, una vacuna bastante eficiente, que protege de por vida. Y hay personas que no están vacunadas, por lo que se están enfermando. Y existe un riesgo real de muerte por fiebre amarilla. Es una combinación de enfermedades que no ayuda porque tienes tu sistema de salud sobrecargado. Y esto es un problema porque impacta la forma en que las personas pueden recibir atención, la asistencia sanitaria. Y esto es crucial tanto para la fiebre amarilla como para el dengue.

E.B.G.: El actual Gobierno colombiano está mostrando preocupación por la situación, y está buscando formas de mejorar el control de la enfermedad. Colombia está muy bien mapeada, vigilada, para entender cómo está sucediendo la enfermedad en cada lugar, porque no sucede de la misma manera en todas partes. Putumayo es un lugar en Colombia donde, debido a las condiciones ecológicas, el dengue es mucho más fuerte. No hay dengue en Bogotá debido a la altura, no es apropiado para el mosquito, pero el mosquito está subiendo, literalmente, está evolucionando para poder sobrevivir en áreas más altas. Pero de todos modos, el Gobierno está pensando en el control de mosquitos.

El Gobierno está, creo, muy comprometido en discusiones con entidades como la Asociación Panamericana de Salud y otros actores para encontrar una manera de hacer frente a este problema. Este no es el caso en todas partes, y no es el caso en todas partes en nuestra región, en América Latina. Pero creo que en Colombia, la perspectiva es bastante favorable para encontrar mejores formas de controlar la enfermedad en el, diría, corto a mediano plazo.

W.K.: El dengue es una enfermedad democrática, no diferencia, puede infectar a cualquiera. En la medida en que estés expuesto a los mosquitos, puedes contraer la enfermedad. Y desafortunadamente, las implicaciones pueden ser más graves en áreas que no están bien atendidas médicamente o si los pacientes no tienen acceso a atención médica, estos serían los más afectados. Si no tienen buen acceso a la gestión médica o acceso temprano a hospitales, etc. Si están en áreas rurales, lejos de las grandes ciudades, sin fácil acceso a un hospital o centro de salud, es un problema.