Florida: hombre fue acusado de amenazar de muerte a una trabajadora de Aventura Shake Shack por ‘mala actitud’

El regreso de un hombre de Miami al Shake Shack de Aventura Mall, este jueves 27 de abril, lo llevó a la cárcel, porque anteriormente había amenazado con matar a uno de sus empleados, y tenían el audio para probarlo, según la Policía local.

Según un informe de la Policía de Aventura, Jamaal Antonio Fullwood, de 30 años, había ido al restaurante poco antes de las 2 p. m. del 22 de febrero para recoger dos bebidas que había pedido a través de Uber Eats.

Sin embargo, “insatisfecho” con el servicio que estaba recibiendo, comenzó a gritar “te abofetearé” a una empleada y le dijo “¡no actúes como nueva frente a toda esta gente blanca!”.

Procedió a llamar la trabajadora con palabras groseras, luego canceló su pedido en la aplicación y se fue con sus bebidas, según la Policía. El informe indica que el trabajador nunca había conocido a Fullwood.

Procedió a llamar al trabajador con palabras groseras, luego canceló su pedido en la aplicación y se fue con sus bebidas. - Foto: Getty Images

Las cosas no terminarían ahí, dijo la Policía. El informe indica que Fullwood luego llamó a la policía de Aventura amenazando con ir a Shake Shack con un AK-47, pero no dio más detalles.

Luego llamó a Shake Shack y dejó un mensaje de voz profano y amenazante. La Policía escribió:

“Llamo porque fui a recoger un pedido allí, y una negrita p*** que ustedes tienen trabajando allí me dio mala actitud. Debido a ese problema, la mataré cuando salga del trabajo. Ella no va a trabajar para ustedes nunca más. Esa p*** está muerta. Voy a matarla y voy a matar a cualquier otra persona que me haya dado un maldito problema. ¿Sienten que no pueden solucionar el problema? Ella va a morir. Debería haber sido muy respetuosa. La perra flaca de Lil Black que trabaja allí durante el día a esta hora es una falta de respeto y no merece vivir”.

La Policía dijo que luego volvió a llamar al despacho de la Policía de Aventura e hizo más amenazas:

“Operador: Policía de Aventura, ¿tienen una emergencia?

Fullwood: Sí, solo tengo que comer mi... estoy a punto de hacerlo porque estoy llamando porque en realidad estoy mal, en realidad tuve que irme a casa porque volveré con mi arma.

"Los llamo a todos para darles una advertencia. Fui a casa y regresaré con mi arma AK porque quiero ir a Shake Shack", dijo el sospechoso. - Foto: Freepik

Operador: Un momento, por favor.

Fullwood: ¡Déjame decirte por qué, no, déjame decirte por qué!

Operador: Espere un segundo, por favor.

Fullwood: Los llamo a todos para darles una advertencia. Fui a casa y regresaré con mi arma AK porque quiero ir a Shake Shack y el pequeño blih, el pequeño Black b*** me dio una actitud como si hubiera hecho algo mal, hablando de llamar a seguridad. Entonces, como ella quiere hacer eso, hacer que me maten, volveré y le volaré la maldita cabeza frente a todos solo para hacértelo saber.

La Policía dijo que luego volvió a llamar al despacho de la Policía de Aventura e hizo más amenazas. - Foto: Getty Images

Despachador: ¿Adónde vas?

Fullwood: Shake Shack.

Despachador: ¿Shake Shack en el centro comercial?

Fullwood: Ajá, acabo de irme de ahí. Voy a volver para volarle toda la cabeza por su actitud”.

(Transcripción de la llamada a la Policía de Aventura, según informe).

Después de su regreso al restaurante este jueves, la Policía arrestó a Fullwood por un delito grave de segundo grado de amenaza de muerte.

La Policía lo llevó al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde había estado detenido con una fianza de 7.500 dólares.

Un juez ordenó que, de ser liberado, estuviera bajo arresto domiciliario, según los registros de la cárcel. Se espera su sentencia final en los próximos días.