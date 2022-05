Fotos: así es Florence, la cárcel que alberga al Chapo y Simón Trinidad, y que abriría sus puertas a Otoniel

Tras materializarse la extradición de parte de Colombia del máximo líder de la peligrosa organización criminal y narcotraficante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, mejor conocido con el alias de Otoniel, también han comenzado a conocerse algunos de los detalles de lo que será su proceso ante las autoridades de ese país, y los que serán sus centros de reclusión.

Inicialmente, Otoniel fue conducido a la ciudad de Nueva York, donde deberá comparecer ante las autoridades locales por el delito de narcotráfico, no obstante, y teniendo en cuenta que el capo colombiano tiene más procesos pendientes ante otros estados, es posible que la justicia logre unificar dichos señalamientos para que su caso sea llevado todo desde el lugar.

Prisión de mediana seguridad de Brooklyn: la cárcel que albergará inicialmente a ‘Otoniel’. - Foto: WireImage

En esa medida, según está previsto, el delincuente colombiano tendría como destino inicial una prisión de mediana seguridad en Brooklyn; no obstante, al término de su proceso, y según la duración de este, Otoniel sería trasladado a una de las cárceles más temidas del mundo, ADX Florence, una penitenciaría “supermax” o de extrema seguridad ubicada en el estado de Colorado, y reconocida internacionalmente por albergar a los presos más peligrosos del mundo, en condiciones que incluso han llegado a ser tildadas por sus mismos funcionarios como “inhumanas”.

Así es la prisión de ADX Florence

Referida prisión está situada a cerca de 185 kilómetros al sur de la ciudad de Denver, y por sus características, ha sido llegada a comparar con la mítica Alcatraz, debido a la seguridad de sus instalaciones, donde, según detallan medios internacionales, “la única forma de salir es en un cajón”.

Actualmente, la cárcel, conocida por algunos como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, alberga a cerca de 370 internos, entre los que se destacan, entre otros, el capo del narcotráfico mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, algunos de los más temidos terroristas del mundo, y personajes como el guerrillero colombiano Simón Trinidad.

Con cerca de 30 años de historia, pues fue inaugurada en 1994, la prisión de Florence es considerada una de las más seguras del mundo, pues en los reportes se señala que ningún preso ha logrado escapar de ella, y fue diseñada para aquellos reclusos que, dadas sus situaciones, no pueden permanecer en contacto con otras personas, por lo que sus rutinas transcurren -cerca de 23 de las 24 horas del día- al interior de celdas, de 2,1 por 3,6 metros de dimensión.

The ADX (administrative maximum) Supermax Prison in Florence, Colorado is a state of the art isolation prison for repeat and high profile felony offenders. (Photo by Lizzie Himmel/Sygma via Getty Images) - Foto: Sygma via Getty Images

En su interior, las celdas están compuestas de una cama, hecha de cemento macizo, y dotada de una delgada colchoneta; un escritorio, también integrado, y un baño con ducha e inodoro.

En cuanto a su contacto con el exterior, la celda solamente cuenta con una ventana, en el techo, que les permite a los reclusos únicamente ver el cielo, y que incluso no les entrega certeza sobre su ubicación dentro del penal.

Según recogen medios mexicanos, en reseñas hechas sobre este penal cuando se anunció como reclusorio de El Chapo, en esta cárcel, “los prisioneros no pueden moverse sin escolta, y si lo hacen se les colocan cadenas alrededor del estómago y grilletes en las manos y los pies”.

En su historial también se destaca que, debido a las circunstancias en las que pasan su tiempo los reclusos, quienes solamente pueden salir de su celda una hora al día para caminar al interior de un espacio que máximo les permite dar diez pasos a lo ancho, seis presos se han suicidado empleando las sábanas.

Por lo anterior, organismos de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, han denunciado a dicha prisión por violar los estándares internacionales en la materia, afirmando que la “ADX se ha convertido casi en su totalidad en una instalación de ‘confinamiento’”.

En ese mismo sentido, Robert Hood, un exdirector de esa prisión, señaló al reconocido medio estadounidense The New York Times que dicho lugar, al parecer, “no había sido diseñado para humanos”.

Las condiciones en las que permanecen allí los internos han llevado a que varios de sus abogados, señalaran que sus defendidos corren incluso el riesgo de perder facultades humanas, debido a las situaciones de aislamiento, falta de contacto social y otros, que llevan incluso a una serie afectación psicológica.

Sobre esta cárcel, también se conoce que ocupa un área de cerca de 20 hectáreas y está ubicada en el condado de Fremont Country, contando con una única vía de acceso, y que sus reclusos, en medio de la política del mínimo contacto, son monitoreados de forma permanente a través de circuitos cerrados de televisión.

En esa cárcel, además de personajes como El Chapo y Simón Trinidad, también permanecen figuras como Terry Nichols, señalado de actos terroristas en los años noventa en Oklahoma en 1995; Ted Kaczynski, otro terrorista norteamericano; Robert Hannsen, exfuncionario del FBI señalado de espionaje para la Unión Soviética; Ramzi Ahmed Yousef, responsable del ataque contra el World Trade Center en 1993; Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos responsables del atentado en la maratón de Boston en 2013; y el delincuente colombiano La Quica, exmiembro del Cartel de Medellín, y responsable del atentado contra el avión de Avianca en 1989, que dejó más de 100 ocupantes muertos.

Un colombiano más para Florence

Con la extradición, y pronta remisión de Otoniel a la prisión de Florence, este se convertiría en el tercer delincuente reconocido de nuestro país que es recluido en esa prisión, siendo también uno de los hombres considerados más peligrosos del mundo, con 122 órdenes vigentes de detención en Estados Unidos y dos solicitudes de extradición a ese país, además de los cargos que pesan en su contra en Colombia.