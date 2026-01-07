Mundo

Francia y sus aliados preparan un plan para “tomar represalias, para responder” ante las amenazas de Trump por Groenlandia

Europa ha reafirmado que no darán su brazo a torcer para darle el territorio del ártico.

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 11:40 p. m.
Donald Trump no descartado su intención de intervenir militarmente.
Donald Trump no descartado su intención de intervenir militarmente. Foto: Creación Semana / GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su especial interés por obtener Groenlandia, ya sea por medio de una compa al gobierno de Dinamarca o apoderándose de su territorio. El pasado martes, 6 de enero, expresó que su país contempla las acciones militares para dominar el terreno, clave en materia de defensa.

Ante la situación, altos funcionarios de Francia, Alemania y Polonia mantendrán una reunión con la finalidad de establecer una ruta de acción en caso de que tengan que responder a las amenazas del presidente Trump.

Groenlandia
Los ciudadanos de Groenlandia han rechazado en varias oportunidades las intenciones de Trump. Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaró este miércoles, 7 de enero, a un medio nacional que su país está diseñado un plan para “tomar represalias, para responder” ante cualquier “intimidación” por parte de Washington.

Casa Blanca confirmó que Donald Trump pretende comprar un país

El Ministerio de Exteriores de Francia tendrá listo el plan “en los próximos días”, aseguró el ministro, agregando que la tarde este mismo miércoles mantendrá una reunión con sus pares de Alemania y Polonia, con quienes encontrará apoyo para fortalecer los planes.

Mientras tanto, Donald Trump, está considerando hacer una oferta para comprar Groenlandia, informó la Casa Blanca el miércoles, a pesar de que la población de la isla y el país que la controla, Dinamarca, han dejado claro que no están interesadas.

Fotos de la semana 19 septiembre
Groenlandia es estratégico para EE. UU. por su ubicación y sus recursos. Foto: AP

Trump se ha negado de manera repetida a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de la estratégica isla ártica, lo que ha provocado conmoción e indignación en Dinamarca y otros aliados europeos de larga data de Estados Unidos.

Tras una solicitud de Copenhague, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que pronto mantendría conversaciones con representantes daneses. “Me reuniré con ellos la próxima semana”, dijo Rubio a los periodistas. El gobierno de Groenlandia también estará presente.

Casa Blanca revela que Trump tiene “varias opciones” para Groenlandia, incluyendo la militar

“Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la TV pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia.

Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AP

“Considera que es lo mejor para Estados Unidos para disuadir la agresión rusa y china en la región ártica. Y por eso su equipo está hablando actualmente de cómo sería una posible compra”, dijo Leavitt.

Ni Leavitt ni Rubio descartaron el uso de la fuerza. Pero Leavitt dijo que “la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomática”.

Los minerales en Groenlandia, un atractivo para Trump, ¿Realmente le preocupaba la seguridad de Norteamérica?

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo que no ha oído hablar de un envío de tropas a Groenlandia. “No creo que haya nadie hablando de usar la fuerza militar en Groenlandia. Se están buscando canales diplomáticos”, afirmó.

Johnson reconoció, sin embargo, que no fue informado anticipadamente del ataque del 3 de enero en Venezuela, en el que fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

El éxito de esa operación parece haber envalentonado a Trump, que desde entonces amenazó con intervenciones estadounidenses en Groenlandia, Cuba, Irán, México y Colombia.

Con información de AFP.

