Fuertes críticas al padre de Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, por frase ‘fuera de lugar’; el colombiano fue desmembrado

Por último, Rodrigo preferido no comentar en Europa Press la información que apunta a que Daniel Sancho compró film transparente para plastificar el suelo y las paredes de la habitación para asesinar presuntamente a Edwin Arrieta: “No tenía ni idea de eso. Sinceramente, mira, es que estoy currando, me voy ahora. Estoy un poco desconectado de lo que es las noticias en la tele y en la prensa. Prefiero no leer, la verdad. O sea, prefiero esperar y ya está. Es lo mejor para mí, seguro”.