Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a 5 terroristas y detuvieron a más de 300: “Los militares no negociamos”

Los militares no negociamos

Las Fuerzas Armadas dejaron en claro que no negociarán con los delincuentes. | Foto: AFP

El oficial indicó que uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía se encuentran a las afueras de las cárceles para estar atentos ante cualquier situación que se pudiera presentar. En ese sentido, aclaró que se trata de una operación de control para, más adelante, intentar ingresar a los sitios donde se ha desatado la violencia, aunque precisó que no negociarán con los delincuentes.

“Estamos manteniendo el control por el momento, luego tenemos que negociar, nosotros no, los militares no negociamos, nosotros tenemos nuestro objetivo claro (...) Ya han sido liberados varios rehenes, pero aún existen ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder”, comentó.