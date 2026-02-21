Fuerzas de seguridad cubanas abandonan Venezuela por presión de Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos modificó una serie de condiciones políticas y sociales para el desarrollo de Venezuela. De la mano del país norteamericano se han desarrollado cambios en las medidas comerciales y se ha logrado la liberación de cientos de presos políticos.

Reuters señala que, por presión de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría ordenado que las fuerzas de seguridad cubanas abandonen el país, dando inicio a una nueva era en la cual las fuerzas militares del vecino país serán las encargadas de velar por el bienestar de los altos cargos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Ha confiado su protección a guardaespaldas venezolanos, según cuatro de las fuentes, a diferencia del depuesto presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, quienes confiaron en las fuerzas de élite cubanas”, señala Reuters

Hay que recordar que al menos 32 efectivos cubanos murieron a manos de militares estadounidenses en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

Hay que recordar que al menos 32 efectivos cubanos murieron a manos de militares estadounidenses en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero. La captura por parte de fuerzas estadounidenses del líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y el asesinato en la operación de 32 cubanos asignados para protegerlo representan un duro golpe para los venerados servicios de inteligencia de la isla, dicen los expertos.

Por otra parte, la agencia de noticias señala que en las últimas semanas altos funcionarios de origen cubano han sido retirados de sus cargos en territorio venezolano y otro grupo de profesionales ha viajado de regreso a Cuba tras el cambio en las condiciones políticas en Venezuela.

“Una fuente cercana al partido gobernante de Venezuela afirmó que los cubanos partían por orden de Rodríguez debido a la presión estadounidense. Las demás fuentes no aclararon si los cubanos estaban siendo obligados a irse por el nuevo liderazgo venezolano, si lo hacían por voluntad propia o si La Habana los había convocado a regresar”, señaló Reuters de manera exclusiva.

Junto a esto, se destaca que la presión ejercida por Donald Trump en contra de la presencia de fuerzas cubanas ha sido crucial para el retiro de las fuerzas especiales.

Estados Unidos ejerció presión para el retiro de las fuerzas militares cubanas de Venezuela. Foto: Getty Images

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO ⁠YA NO!”, destacó hace algunas semanas Donald Trump en su red social.

Además Reuters destaca que, ante la pregunta a una fuente de la Casa Blanca sobre la injerencia de Estados Unidos en el retiro de los militares, se destacará que la comunicación con los líderes de Venezuela sería fluida en gran parte por la iniciativa de la presidenta encargada en mantener una buena sintonía.