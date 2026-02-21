Mundo

Fuerzas de seguridad cubanas abandonan Venezuela por presión de Estados Unidos

Las fuerzas élite eran las encargadas de proteger a las figuras más representativas de la política del vecino país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

21 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
Delcy Rodríguez sería cuidada por efectivos venezolanos.
Delcy Rodríguez sería cuidada por efectivos venezolanos. Foto: Getty Images

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos modificó una serie de condiciones políticas y sociales para el desarrollo de Venezuela. De la mano del país norteamericano se han desarrollado cambios en las medidas comerciales y se ha logrado la liberación de cientos de presos políticos.

Reuters señala que, por presión de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría ordenado que las fuerzas de seguridad cubanas abandonen el país, dando inicio a una nueva era en la cual las fuerzas militares del vecino país serán las encargadas de velar por el bienestar de los altos cargos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AP

“Ha confiado su protección a guardaespaldas venezolanos, según cuatro de las fuentes, a diferencia del depuesto presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez, quienes confiaron en las fuerzas de élite cubanas”, señala Reuters

Hay que recordar que al menos 32 efectivos cubanos murieron a manos de militares estadounidenses en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

Mundo

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

Mundo

Los nueve nombres que Estados Unidos le pediría a Venezuela para que cooperen con las investigaciones: el hijo de Nicolás Maduro sería ficha clave, según ABC

Mundo

Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

Mundo

¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

Mundo

La joyita de la Corona: así fue la decadencia del príncipe Andrés. Del “hijo favorito” de Isabel II a detenido por sus vínculos con Epstein

Mundo

Estados Unidos bombardea embarcación en aguas internacionales: se confirma la muerte de tres personas

Mundo

Donald Trump impone un arancel global del 10 % tras tensiones con la Corte Suprema de Estados Unidos

Mundo

Gobierno Trump exige cambios drásticos a Cuba y advierte a la dictadura de que “el país está derrumbándose”

Mundo

A triciclo, así sobrevive Cuba con Nicolás Maduro preso y en la mira de Donald Trump

Mundo

Canciller cubano llegó a Rusia en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

Cuba honra a militares fallecidos
La captura por parte de fuerzas estadounidenses del líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y el asesinato en la operación de 32 cubanos asignados para protegerlo representan un duro golpe para los venerados servicios de inteligencia de la isla, dicen los expertos.(Photo by ADALBERTO ROQUE / POOL / AFP) Foto: AFP

Por otra parte, la agencia de noticias señala que en las últimas semanas altos funcionarios de origen cubano han sido retirados de sus cargos en territorio venezolano y otro grupo de profesionales ha viajado de regreso a Cuba tras el cambio en las condiciones políticas en Venezuela.

Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

“Una fuente cercana al partido gobernante de Venezuela afirmó que los cubanos partían por orden de Rodríguez debido a la presión estadounidense. Las demás fuentes no aclararon si los cubanos estaban siendo obligados a irse por el nuevo liderazgo venezolano, si lo hacían por voluntad propia o si La Habana los había convocado a regresar”, señaló Reuters de manera exclusiva.

¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

Junto a esto, se destaca que la presión ejercida por Donald Trump en contra de la presencia de fuerzas cubanas ha sido crucial para el retiro de las fuerzas especiales.

x
Estados Unidos ejerció presión para el retiro de las fuerzas militares cubanas de Venezuela. Foto: Getty Images

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO ⁠YA NO!”, destacó hace algunas semanas Donald Trump en su red social.

Además Reuters destaca que, ante la pregunta a una fuente de la Casa Blanca sobre la injerencia de Estados Unidos en el retiro de los militares, se destacará que la comunicación con los líderes de Venezuela sería fluida en gran parte por la iniciativa de la presidenta encargada en mantener una buena sintonía.

Más de Mundo

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a liberar información relacionada con FANI y reportes de objetos voladores no identificados.

Donald Trump anuncia aumento del arancel global que planea aplicar: subirá del 10 % al 15 %

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

Los nueve nombres que Estados Unidos le pediría a Venezuela para que cooperen con las investigaciones: el hijo de Nicolás Maduro sería ficha clave, según ABC

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional, mientras los familiares de los presos políticos esperan por su excarcelación.

Justicia venezolana ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

Julio Londoño Paredes, excanciller de la República.

¿Cuba está a punto de caer? Ex canciller explica las diferencias de la isla con la Venezuela de Maduro

King Charles

La joyita de la Corona: así fue la decadencia del príncipe Andrés. Del “hijo favorito” de Isabel II a detenido por sus vínculos con Epstein

Estados Unidos sigue atacando embarcaciones cargadas con droga en el Pacífico y el Caribe

Estados Unidos bombardea embarcación en aguas internacionales: se confirma la muerte de tres personas

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”.

Donald Trump impone un arancel global del 10 % tras tensiones con la Corte Suprema de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció cambios esenciales en los trámites consulares

Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

ñ

Régimen venezolano confirmó visita consular a Nicolás Maduro en prisión de EE. UU.

Noticias Destacadas