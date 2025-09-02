Funcionario del régimen de Maduro dio curiosa versión sobre el video del ataque a embarcación narco cerca a Venezuela

El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, se refirió al video publicado por el secretario de Estado, Marco Rubio en el que se ve el ataque a una embarcación de tráfico de droga en el Caribe.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como “prueba” un video con IA (así comprobado) ¿Qué dice Gemini de este video?”, se preguntó el funcionario del régimen.

“Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA”, agregó Ñáñez.

Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como “prueba” un video con IA (así comprobado) ¿Qué dice Gemini de este video?: pic.twitter.com/q6nOMVQHhM — Alfred Nazareth (@luchaalmada) September 2, 2025

“El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión”, dijo el ministro y luego agregó: “Contiene una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA”.

Ñañez dijo que este tipo de video, “a menudo conocido como deepfake o video generado por IA, es cada vez más común. Puede usarse para diversos fines, como entretenimiento, desinformación o expresión artística”.

Por su parte, Trump aseguró que “el ataque ha resultado en la muerte de once terroristas en acción” y que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido”.

“Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”, advirtió el mandatario a través de su perfil de la red social Truth, donde también ha publicado un vídeo del momento del bombardeo.

Mensaje emitido por Donald Trump en su red social Truth | Foto: Truth/Realdonaldtrump

El inquilino de la Casa Blanca explicó que el Ejército “llevó a cabo esta mañana un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos”, recordado que este grupo en Washington, está considerada como una organización terrorista extranjera.

Finalmente, el dictador venezolano acusó a la Administración de Donald Trump, y en particular del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de querer el “petróleo venezolano gratis”.

La denuncia la hizo en la primera reacción después de Washington haya anunciado un ataque en aguas del Caribe contra la embarcación procedente de Venezuela.

El gobierno Trump desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

No ha amenazado con invadir Venezuela, aunque la movilización coincide con la acusación en contra del mandatario de encabezar un cartel de drogas y aumentar a 50 millones la recompensa por su captura.

La embarcación resultó en llamas | Foto: X/MarcoRubio

“Se acabaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco”, dijo Rubio a preguntas de periodistas en Miami sobre una posible intervención en Venezuela.