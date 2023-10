Gabriel Boric y su izquierda radical fracasan en Chile: asi se han desmoronado sus apuestas

Sin embargo, tras la elección de Boric, la realidad con el nuevo Gobierno ha sido más compleja.Tanto que, según la más reciente encuesta de la firma Cadem, el mandatario chileno tiene una aprobación de apenas 31 por ciento de aprobación, mientras que la desaprobación se eleva hasta el 63 por ciento. Números que si bien no son los peores de su gestión, representan las dificultades y falta de conexión del Gobierno del mandatario de izquierda con el pueblo chileno, que esperaba una transformación y nuevas políticas.

Con esta nueva política, se aumentan las contribuciones de los empleadores, asignando parte de los ingresos a un fondo de solidaridad y aumentaría la pensión estatal mínima. “Es parte de la parálisis general, no hay mayoría en las cámaras, pero además no hay fuerza política y no hay capacidad de iniciativa y, por lo tanto, un Gobierno que además se le está terminando el tiempo para poder sacar adelante las reformas”, dijo a SEMANA Isidro Solís, exministro de Justicia de Chile, recordando que el próximo año hay elecciones de gobernadores y alcaldes en el país.