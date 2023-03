Gemelas intentaron hacerse pasar la una por la otra en un aeropuerto, ¿lo lograron?

A través de sus redes sociales, un par de gemelas idénticas hicieron una prueba para ver si los agentes migratorios se percataban de las diferencias entre hermanas, muy a pesar de ser una maniobra arriesgada porque constituye un delito de suplantación en múltiples países.

Se trata de Hrönn y Hrefna, como se identifican en su cuenta de TikTok, procedentes de Islandia. Las gemelas grabaron un video para sus redes sociales mostrando cómo intercambiaban sus pasaportes en medio de un punto de seguridad migratorio. El objetivo era ver si los agentes se daban cuenta de que habían intercambiado los documentos.

Las jóvenes estaban haciendo una broma por su parecido, al ser gemelas idénticas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, cuando estas jóvenes pasan por el control migratorio, la mujer de la ventanilla solo registra el pasaporte de cada una, mira las fotografías y las deja continuar. El hecho fue motivo de risas y burlas por los usuarios en internet, puesto que, a pesar del peligro que representó, al ser gemelas idénticas y presentarse juntas ante seguridad, no tuvo mayor alcance delictivo.

“Chequeando si gemelas idénticas pueden intercambiar pasaportes”, dijeron al inicio del video informando sobre lo que intentaban hacer. “Exitoso”, terminaron escribiendo en el video, luego de mostrar cómo pasaron por los controles migratorios y que las dejaran seguir sin ningún problema.

“Aunque pueda parecer una broma inofensiva, el intercambio de pasaportes intencionalmente en el control fronterizo es un delito”, “Eso es un delito grave”, “incluso si se entera de que los cambiaste, no se molestará en decirlo porque ambos están allí”, “Mi mejor amiga hizo un examen de manejo para su gemela”, “¡Sí, pasaportes islandeses! Déjame probar eso con mi pasaporte mexicano. Spoiler: no termina bien (además no tengo un gemelo)”, son algunos de los comentarios que recibieron las jóvenes.

Dos pasajeros se enfrentaron en un avión

En otros sucesos, un nuevo incidente que involucra a pasajeros de un avión se registró en Estados Unidos, donde dos hombres se enfrentaron a puñetazos en una aeronave que tenía como destino final Phoenix, Arizona.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se presentó en un avión de la compañía Southwest Airlines, cuando los usuarios se encontraban en el proceso de abordaje en el aeropuerto Love Field de la ciudad de Dallas, Texas.

Un nuevo incidente que involucra a pasajeros de un avión se registró en Estados Unidos, donde dos hombres se enfrentaron a puñetazos en una aeronave que tenía como destino final Phoenix, Arizona. - Foto: Urban Scene/Twitter/@trixxx191/Captura de video

El incidente se produjo cuando un hombre alegó con otro pasajero, supuestamente porque había golpeado, al parecer, accidentalmente, a su esposa.

En unas imágenes que se conocieron de la pelea se puede ver el momento en el que un hombre, vistiendo una chaqueta deportiva, golpea en varias ocasiones a otra persona mientras lo sujeta con una fuerte llave de cabeza.

Ante esta situación, varios de los pasajeros que ya habían abordado la aeronave comenzaron a gritarle al atacante para que dejara de golpear. “No lo golpees de nuevo” y “Aléjate”, gritaban.

De acuerdo con el testimonio de la mujer que grabó el video entregado a Fox News Digital el hombre que inició la pelea le reclamó a la otra persona por haber golpeado a su esposa. Dijo que antes de comenzar a grabar ya le había propinado cuatro o cinco puñetazos.

El video fue compartido a través de redes sociales. Urban Scene lo publicó a través de su cuenta en Twitter.

Ante el reclamo, el hombre se dirige a los demás pasajeros y les aseguró que esta persona se había acercado a su familia de manera agresiva y lo conmina a que les cuente a los demás “lo que pasó”.

La compañía Southwest Airlines señaló que tras el incidente el vuelo 117 retomó su itinerario y llegó a Phoenix. - Foto: Getty Images

“Se acercó agresivamente a mi familia. Me iré a la cárcel por ti... Moriré por mi familia. Es por eso que te golpeé”, dijo mientras se dirigía a una asistente de vuelo y a las personas que le reclamaron por el incidente.

Mientras que se informó que los dos hombres fueron bajados de la aeronave, el Departamento de Policía de Dallas señaló que varios uniformados se hicieron presentes en el aeropuerto para atender la situación, pero que ninguno fue arrestado.

Por su parte, la compañía Southwest Airlines indicó que tras el incidente el vuelo 117 retomó su itinerario y llegó a Phoenix.

Wild Brawl Breaks Out Midflight On A Southwest Airlines #fightvideos #brawls pic.twitter.com/lJl4LfR9a1 — Urban Scene (@trixxx191) March 9, 2023

“Felicitamos a nuestra tripulación por manejar la situación como profesionales de la seguridad y al mismo tiempo garantizar la comodidad de los demás pasajeros en la cabina”, dijo un portavoz a través de un comunicado.

Agregó que “no tenemos más detalles para compartir, excepto que el vuelo llegó a tiempo y según lo programado”.