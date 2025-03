Gene Hackman y Betsy Arawaka: patólogo forense explica la desconsoladora razón por la cual tardaron tanto en detectar sus muertes

Fox News entrevistó al patólogo forense, Michael Baden. En su relato, el médico detalla como fueron los últimos días del actor. “Creo que lo que [sucedió] aquí es que él no se dio cuenta y... no entendió que ella estaba muerta. No entendió que necesitaba llamar al 911. Parecía que deambulaba por ahí, podía beber agua del grifo de la cocina o incluso sacar algo de comida del refrigerador... [él] probablemente no podía cocinar nada, pero podía comer pan o algo si tenía hambre”, narró.