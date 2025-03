Gene Hackman: así fueron sus infernales últimos días, con su esposa muerta. Hambruna, desesperación y caos. Revelan nuevos detalles

La muerte de ambos se dio con ocho días de diferencia. Ella falleció el 11 de febrero y él, el 18. Lo que el actor hizo en esos ocho días conmueve. El diario británico The Daily Mail intentó reconstruir esos momentos. “Hackman, la estrella de Los imperdonables , puede haber vagado por la enorme casa de 9.000 pies cuadrados, perdido y confundido, durante siete días, sin su pareja de tres décadas a su lado para alimentarlo y cuidarlo, o cuidar de sus tres preciados perros” , sostiene la publicación.

El diario agrega más detalles dolorosos: “Abandonado a su suerte y con el cuerpo de su esposa descomponiéndose en su baño, Hackman, que ya estaba en “muy mala salud”, no comió. Una autopsia mostró que su estómago estaba vacío en el momento de su muerte . Fue encontrado muerto con su bastón y sus gafas de sol a su lado en una habitación justo al lado de la cocina después de una aparente caída, lo que sugiere que pudo haber estado saliendo de la casa antes de que su débil corazón cediera”.

| Foto: Ron Galella Collection via Getty

| Foto: Ron Galella Collection via Getty

Las píldoras encontradas en el baño eran recetadas para la tiroides y no están relacionadas con su muerte. Las pruebas de intoxicación por monóxido de carbono, una hipótesis sugerida por la familia como causa del deceso, dieron negativo para ambos, agregó la forense.

Hackman testó negativo para hantavirus. Aún no fue detallada la causa de la muerte de la perra, de nombre Zinna, que fue encontrada dentro de una jaula muy cerca de donde estaba el cuerpo de Arakawa, pero todo apunta a que falleció de hambre. Las otras dos mascotas de la pareja estaban vivos. Pese a que Hackman tenía hijos y amigos, en una semana ninguno notó que algo malo pasaba en casa. Él no pudo comunicarse con nadie, dado que no tenía celular.