¿Globo espía chino en Estados Unidos? Esto dijo el Pentágono sobre lo que rastreó

El Pentágono anunció este jueves 2 de febrero que el Ejército estadounidense rastreó en los últimos días un presunto globo espía chino, que se encontraría a gran altitud, sobre el espacio aéreo continental de Estados Unidos.

“Estados Unidos detectó y está rastreando un globo de vigilancia a gran altitud que se encuentra sobre el territorio continental de Estados Unidos en este momento”, indicó el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, según ha informado la cadena NBC News.

“Actualmente, evaluamos que este globo tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de inteligencia más allá de lo que la República Popular China puede hacer por otros medios”, precisó, no obstante, un alto funcionario de defensa, según la citada cadena.

En 2022, China podría no haber sido el mayor socio comercial de Estados Unidos, por segunda vez desde 2008, como resultado de tensiones de inusual intensidad. Los datos de comercio exterior de todo el año pasado todavía no se conocen, pero los publicados a principios de enero con corte a noviembre por el Departamento de Comercio de Estados Unidos parecen confirmar esa tendencia: las importaciones de productos provenientes de China ya no fluyen al mismo ritmo.

Es cierto que 2022 debería batir el récord de importaciones chinas a Estados Unidos, pero durante los primeros once meses del año, el país norteamericano habrá importado más, en valor, desde la Unión Europea que desde el gigante asiático, la segunda economía más grande del mundo. Excepto en 2019, cuando la guerra comercial entre los dos países estaba en pleno apogeo, esto no sucedía desde 2008.

“Ha habido un realineamiento de la globalización desde 2018″, señaló Robert Koopman, profesor de la American University en Washington y execonomista jefe de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Las empresas buscan diversificar sus suministros para evitar las tensiones geopolíticas chino-estadounidenses, los efectos de la pandemia, pero también las perturbaciones causadas por los riesgos climáticos” en un área geográfica específica, explicó.

Después de dos años de caída, en 2019 y 2020, bajo el efecto de la guerra comercial entre las dos potencias y luego de las dificultades del comercio mundial por la pandemia, las importaciones estadounidenses desde China se reactivaron en 2021, pero sin volver a su nivel anterior.

Estados Unidos y China (Getty) - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre todo, según un estudio del Peterson Institute for International Economics (PIIE) basado en Washington, las importaciones desde China se han recuperado a un ritmo más lento que antes del inicio de la guerra comercial, a diferencia de las compras desde el resto del mundo.

“Definitivamente, hubo cierta sustitución de proveedores” que pasaron de China a otros países como Vietnam o México, dijo Mary Lovely, investigadora del PIIE, y explicó que eso se debe en parte a los propios inversores chinos que abrieron fábricas fuera de su país de origen.

“En México es algo diferente”, precisó Lovely. “Hubo algunas inversiones chinas, pero más que nada son multinacionales que quieren acercarse al mercado estadounidense”. En la feria de tecnología CES en Las Vegas, a principios de enero, una empresa electrónica china, Etech, destacó sin empacho sus fábricas en Vietnam.

En constante avance desde hace dos décadas, las exportaciones vietnamitas también cobraron verdadero impulso desde 2018, multiplicando en más del doble su valor, convirtiendo así a ese país asiático en uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Las importaciones desde otros países asiáticos también están creciendo fuertemente: Taiwán, Corea del Sur e, incluso, Malasia están ganando partes de mercado en Estados Unidos.

El mundo está a la expectativa de cómo Estados Unidos y China enfrenten esta compleja coyuntura. Mientras el Gobierno de Joe Biden busca un ‘aterrizaje suave’, la administración de Xi Jinping ha empezado a recuperarse en temas como el comercio exterior. - Foto: Getty images

El tema divide a los expertos, que aún carecen de retrospectiva sobre el impacto de la política arancelaria estadounidense y la crisis sanitaria en este intercambio.

Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics, subrayó que los estadounidenses, una vez levantados los confinamientos, “gastaron mucho dinero en productos que generalmente son importados”. Pero “ahora gastan más en servicios, lo que repercute en la demanda de bienes y por tanto en las importaciones”.

- Foto: AP

*Con información de Europa Press