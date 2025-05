Gobierno Trump ‘caza’ migrantes en restaurantes con polémicas redadas. ¿Son legales?

“Las inspecciones no son nada inusuales”, afirma Natasha Neely, que no sabe por qué su restaurante, donde “todo el mundo tiene papeles”, fue tomado como blanco. “Las solicitudes generalmente se hacen por correo electrónico” y son puramente “administrativas”, explica.

“Columna vertebral”

El dueño de un restaurante de la capital que recibió la visita de agentes del Departamento de Seguridad Interior hace dos semanas está preocupado. Habla bajo anonimato. “No puedo darles algunos documentos que vinieron a buscar. Veré qué consecuencias tiene. Quizá me multen o me envíen a la cárcel. No lo sé”, añade. ¿Se siente amenazado? “Sí. Sabemos que esta gente (la administración estadounidense) no parará”, declara.