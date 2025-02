Atención inmigrantes: Cómo pasar un interrogatorio de las redadas del ICE en Estados Unidos

| Foto: Courtesy ICE Office of Public Af

Enfrentar una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ser una experiencia intimidante. | Foto: Courtesy ICE Office of Public Af

¿Qué hacer en un interrogatorio de agentes de ICE?

6. No otorgue consentimiento para registros: Si los agentes no presentan una orden judicial válida, no estás obligado a permitirles el acceso a su hogar o vehículo. Solicita ver la orden; debe estar firmada por un juez y especificar claramente el área a registrar. Sin dicha orden, puedes negar educadamente el acceso.