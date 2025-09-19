Suscribirse

Golpe a Maduro: se conoce la identidad de quien podría ser el primer desertor del régimen

Se cree que el general Pedro Suárez Caballero ya está a disposición de EE. UU.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

19 de septiembre de 2025, 11:41 p. m.
El General de División Pedro Rafael Suárez Caballero sería el primer desertor del régimen venezolano.
El general de división, Pedro Rafael Suárez Caballero, sería el primer desertor del régimen venezolano. | Foto: Foto de NTN24

Este viernes 19 de septiembre se dio a conocer la posible identidad del piloto venezolano que habría escapado del régimen de Nicolás Maduro, en lo que se perfila como una de las deserciones más significativas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).

En un primer momento, la noticia fue difundida por varios medios de comunicación internacionales, aunque hasta ahora no se han registrado pronunciamientos oficiales desde Caracas ni desde Washington.

Contexto: Millonaria suma confiscada a la dictadura de Maduro será invertida en Venezuela cuando caiga el régimen

La cadena NTN24 citó múltiples fuentes que aseguraron que se trata del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría abandonado Venezuela en medio de la creciente tensión política con Estados Unidos.

En las últimas semanas, embarcaciones de guerra, aviones de combate e incluso un submarino nuclear fueron movilizados hacia la zona con el objetivo de limitar las operaciones del llamado Cartel de los Soles.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe.
Hace algunas semanas comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

Esta organización, catalogada por Washington como “narcoterrorista”, estaría conformada por altos mandos de la FANB y presuntamente encabezada por el propio Nicolás Maduro.

En medio de este escenario, Suárez Caballero “habría ejecutado su huida por mar, siguiendo la ruta Delta Amacuro–Trinidad y Tobago, camuflado entre pescadores locales”, según la información divulgada por NTN24.

Una vez en territorio caribeño, las autoridades locales lo habrían puesto a disposición de Estados Unidos, lo que abriría un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Caracas y Washington.

Contexto: Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a EE. UU.: “Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”

Hasta ahora, no existe información oficial sobre el paradero del militar, aunque abundan las especulaciones acerca de los datos sensibles que podría aportar a la Casa Blanca. Se trataría de la primera deserción en el régimen de Maduro.

Un experto consultado por NTN24 señaló que es incierto cómo reaccionará el chavismo frente a esta fuga. “Tal vez el régimen intentará desprestigiarlo, acusándolo de corrupción, para que su imagen quede dañada y no incentive nuevas deserciones”, señaló la fuente.

Además, el mismo especialista advirtió que dentro de la FANB no existe capacidad real para enfrentar una confrontación bélica con Estados Unidos. “No hay equipos ni tropas suficientes. Las únicas esperanzas son los misiles iraníes, ya que los sistemas rusos están prácticamente inoperativos por falta de mantenimiento”, explicó.

Donald Trump y Nicolás Maduro
El presidente Donald Trump aumentó la recompensa por quien de con la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. | Foto: Getty Images

El caso, sin embargo, permanece en un terreno de rumores. Según la información, fue la mayor de aviación, Raynel Martínez, quien aportó los primeros detalles de la fuga.

Sin un pronunciamiento oficial, la verificación absoluta de esta versión sigue siendo difícil. Lo que sí resulta claro es que la supuesta deserción del general Suárez Caballero se convierte en un episodio delicado y potencialmente explosivo para el régimen de Nicolás Maduro, que podría enfrentar un quiebre interno en su cúpula militar.

