Golpe a Maduro: se conoce la identidad de quien podría ser el primer desertor del régimen

Este viernes 19 de septiembre se dio a conocer la posible identidad del piloto venezolano que habría escapado del régimen de Nicolás Maduro, en lo que se perfila como una de las deserciones más significativas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).

En un primer momento, la noticia fue difundida por varios medios de comunicación internacionales, aunque hasta ahora no se han registrado pronunciamientos oficiales desde Caracas ni desde Washington.

La cadena NTN24 citó múltiples fuentes que aseguraron que se trata del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, quien habría abandonado Venezuela en medio de la creciente tensión política con Estados Unidos.

En las últimas semanas, embarcaciones de guerra, aviones de combate e incluso un submarino nuclear fueron movilizados hacia la zona con el objetivo de limitar las operaciones del llamado Cartel de los Soles.

Hace algunas semanas comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe. | Foto: Tomada de redes sociales

Esta organización, catalogada por Washington como “narcoterrorista”, estaría conformada por altos mandos de la FANB y presuntamente encabezada por el propio Nicolás Maduro.

En medio de este escenario, Suárez Caballero “habría ejecutado su huida por mar, siguiendo la ruta Delta Amacuro–Trinidad y Tobago, camuflado entre pescadores locales”, según la información divulgada por NTN24.

Una vez en territorio caribeño, las autoridades locales lo habrían puesto a disposición de Estados Unidos, lo que abriría un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Caracas y Washington.

Hasta ahora, no existe información oficial sobre el paradero del militar, aunque abundan las especulaciones acerca de los datos sensibles que podría aportar a la Casa Blanca. Se trataría de la primera deserción en el régimen de Maduro.

Un experto consultado por NTN24 señaló que es incierto cómo reaccionará el chavismo frente a esta fuga. “Tal vez el régimen intentará desprestigiarlo, acusándolo de corrupción, para que su imagen quede dañada y no incentive nuevas deserciones”, señaló la fuente.

Además, el mismo especialista advirtió que dentro de la FANB no existe capacidad real para enfrentar una confrontación bélica con Estados Unidos. “No hay equipos ni tropas suficientes. Las únicas esperanzas son los misiles iraníes, ya que los sistemas rusos están prácticamente inoperativos por falta de mantenimiento”, explicó.

El presidente Donald Trump aumentó la recompensa por quien de con la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. | Foto: Getty Images

El caso, sin embargo, permanece en un terreno de rumores. Según la información, fue la mayor de aviación, Raynel Martínez, quien aportó los primeros detalles de la fuga.