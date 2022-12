Grave atentado contra periodista, duro crítico del presidente de México, ¿de quién se trata?

El periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los periodistas más conocidos de México y quien ha sido uno de los más críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue víctima de un atentado contra su vida en un hecho que denunció a través de sus redes sociales.

El comunicador aseguró que dos hombres armados que iban en motocicleta intentaron asesinarlo cuando se desplazaba en un vehículo en una calle de Ciudad de México.

Según su relato, el ataque sicarial se produjo cuando cerca de la medianoche del jueves, poco antes de llegar a su residencia, tras indicar que se salvó porque la camioneta está blindada.

El reportero de radio y televisión publicó en las redes sociales una descripción del ataque y fotos de su vehículo baleado.

En las imágenes compartidas por el periodista se puede observar la magnitud del ataque del que se salvó milagrosamente, ya que se evidencian los impactos que recibió el automotor.

“A las 11:10 p. m., a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió al dar a conocer el hecho.

En otro mensaje, que forma parte del hilo, público varias fotografías del estado en el que quedó el automotor en el que se movilizaba.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

En otra publicación hecha en su cuenta en Facebook, hizo un relato del fallido atentado: “Venía un coche delante de mí muy lento. En ese momento escuché dos disparos en seco. Volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta”.

“Yo no había recibido ninguna amenaza. Hasta donde sé, no tengo ningún problema personal con nadie”, dijo Gómez Leyva en su programa.

Y añadió que, “agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche”.

"Agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/1p8DD8x79F — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Las autoridades señalaron que se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar los autores intelectuales y materiales del hecho, que fue rechazado por el presidente mexicano, con quien el periodista ha mantenido constantes confrontaciones verbales.

De hecho, durante sus tradicionales ruedas de prensa, el mandatario lanza constantes pullas por los cuestionamientos del comunicador.

“Quiero enviar mi solidaridad, mi apoyo a Ciro Gómez Leyva (...) es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, dijo AMLO a los medios apostados en la sede de Gobierno.

Incluso, el miércoles pasado, López Obrador afirmó con sarcasmo que escuchar a Gómez Leyva y a otros periodistas adversos a su gestión es “hasta dañino para la salud”.

“Tenemos diferencias, son de dominio público, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida”, dijo el mandatario, tras señalar que ya hay “un avance” en las investigaciones sobre el hecho.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harchuf señaló que, al parecer, el atentado fue cometido por personas, aún no identificadas, abordo de una motocicleta y otro vehículo, según se desprende de un primer análisis de las cámaras ubicadas en el sector. El funcionario señaló que, por el momento, no se han determinado los móviles del ataque.

El ataque contra Gómez Leyva ocurre durante uno de los años más letales para los reporteros en México, con 15 de ellos asesinados en lo que va del año, según datos del gobierno.

A finales de noviembre fue asesinado Pedro Pablo Kumul, quien además de ser colaborador de medios locales, también se desempañaba como conductor de taxi en la ciudad de Xalapa.

El país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Desde el año 2000, en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de RSF. Esos crímenes, en su mayoría, siguen impunes.

* Con información de AFP