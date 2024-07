¿Hasta dónde llegará Nicolás Maduro para aferrarse al poder? Su rival en las elecciones crece en las encuestas

Aunque por decisiones judiciales, su mayor opositora, María Corina Machado, no puede participar en el proceso electoral, se ha convertido, como lo advierte un análisis del Financial Times (FT), en uno de sus desafíos más difíciles antes de las elecciones del 28 de julio. Machado ha impulsado la ventaja para quien la sucedió en la candidatura y ahora enfrentará a Maduro: el poco conocido ex diplomático Edmundo González.