“Hay que sacar a Hamás de Gaza”: la excanciller israelí, Tzipi Livni, habla del conflicto en medio oriente y de la posición de Petro

SEMANA: ¿Por qué venir a Colombia?

Tzipi Livni: He estado varios días y el objetivo es tener reuniones para expresar mis puntos de vista sobre la situación en Israel y la situación en Oriente Medio, y poder ofrecer perspectivas para el futuro. También me he reunido con la comunidad judía aquí y he compartido ideas sobre cómo fortalecer las relaciones entre Colombia e Israel, en la medida que pueda.

Tzipi Livni, Política Israelí y exministra de Relaciones Interiores | Foto: Helen Ramírez

SEMANA: Israel ha reanudado la guerra en Gaza. ¿Por qué cree que no se alcanzó una segunda fase en el acuerdo?

T.L.: En este momento, 59 rehenes siguen en poder de Hamás en la Franja de Gaza. Y Hamás continúa consolidándose como organización terrorista. Por lo tanto, la decisión del Gobierno israelí es continuar con la presión militar sobre Hamás. Espero que lleguemos a un acuerdo sobre la liberación de esos rehenes pronto, pero no menos importante es también entender que hay un consenso ahora de que Hamás no puede permanecer en el poder en Gaza. Y espero que toda la región, con el Gobierno israelí y con Estados Unidos, aproveche esta oportunidad para liberar a los rehenes, pero también para reemplazar a Hamás.

SEMANA: ¿Qué cree que fue positivo de la primera fase del acuerdo?

T.L.: Por supuesto, la liberación de rehenes, estamos hablando de vidas humanas. Es nuestra responsabilidad como país y parte de nuestra solidaridad como nación liberarlos. Está claro que, en cualquier acuerdo con Hamás, este es el punto esencial porque no podemos lograrlo solo con la fuerza militar. Como dije antes, este es el lado positivo del acuerdo. Pero también es importante erradicar la infraestructura terrorista de Hamás y también a Hamás como régimen. Creo que hay una oportunidad para hacerlo.

SEMANA: La situación de los secuestrados es muy dolorosa. ¿Qué habría que hacer para traerlos de vuelta?

T.L.: No creo que haya necesidad de otra etapa. La situación de las familias es realmente insoportable ahora. El asunto aquí es que Hamás exige el fin de la guerra y que Israel retire sus fuerzas de Gaza. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué sigue? Si todos los rehenes son liberados y Hamás está empoderado en Gaza, este es también un mal resultado para Gaza y para Israel. Es fundamental reemplazar a Hamás. Hemos perdido mucho tiempo durante esta guerra sin encontrar una solución con Estados Unidos, con Egipto, Jordania, Emiratos, Qatar y tal vez, incluso, Arabia Saudita para cambiar las realidades en Gaza a largo plazo, para reemplazar a Hamás allí.

SEMANA: ¿Por qué es tan difícil reemplazar a Hamás?

T.L.: Es difícil porque tiene dos brazos diferentes. Por un lado, esta es una organización terrorista. Por el otro, es un partido político. Y creo que esto último es algo que no debería ser aceptado por la comunidad internacional. No creo que ellos vayan a entregar a otros las llaves de Gaza. Pero sí creo que durante el último año, el Ejército israelí logró debilitar el brazo militar de Hamás como organización terrorista. Todos los grupos terroristas extremistas yihadistas en la región ahora están más débiles. La situación en Siria cambió y, por lo tanto, esto puede ser una oportunidad para presentar un plan liderado por Estados Unidos con otros países árabes en la región y con la autoridad palestina legítima. El problema es que la autoridad palestina está muy débil ahora y, por ello, no podemos simplemente darles las llaves porque necesitamos cuidar también la seguridad de Israel. Así que la idea es trabajar junto con otros países árabes para definir cómo llevar las necesidades humanitarias a la gente en Gaza sin el control de Hamás, cómo construir otro régimen y gobernanza que esté dispuesto a cooperar y luchar con Israel contra el terror en Gaza. Es un plan muy complicado, pero es factible.

"Creo que deberíamos trabajar con Estados Unidos en un programa realista que permita reemplazar el régimen terrorista con un régimen palestino pragmático, con el consorcio de países árabes que ayudarán a mantener la seguridad, reconstruir Gaza y cambiar la situación" | Foto: Helen Ramírez

SEMANA: ¿Cuál es el papel que está jugando ahora Donald Trump en este conflicto?

T.L.: En primer lugar, todos estamos agradecidos por la posición de Donald Trump sobre los rehenes. Ayudó a liberarlos. Puedo decir que la administración Biden fue muy útil, pero, al final del día, el último grupo de rehenes fue liberado debido a la presión de Trump. Su posición sobre Hamás es muy importante porque ahora hay un consenso regional y Estados Unidos está liderando esta posición de que Hamás no puede permanecer en el poder. Esto es muy importante porque no hay esperanza de paz con Hamás. Creo que deberíamos trabajar con Estados Unidos en un programa realista que permita reemplazar el régimen terrorista con un régimen palestino pragmático, con el consorcio de países árabes que ayudarán a mantener la seguridad, reconstruir Gaza y cambiar la situación. No son pasos sencillos, pero se necesita un plan para comenzar.

SEMANA: Llama la atención que usted repita tanto que es necesario reemplazar a Hamás en Gaza. ¿No es eso una obviedad?

T.L.: Esto es obvio. Estoy de acuerdo. Pero desafortunadamente, cuando veo a jóvenes saliendo a las calles o manifestándose y gritando “desde el río hasta el mar”, cuando veo a aquellos que condenan a Israel por defenderse y actuar contra la ley, entonces lo obvio ya no es obvio. Y ahora que hay un consenso al respecto, aprovechemos esta oportunidad. Hagámoslo. Debido a mi experiencia con la comunidad internacional, a veces los líderes solo quieren tener tranquilidad. Tras el 7 de octubre, escuchamos mucho el pedido por un alto al fuego. Pero el significado, entonces, era la permanencia de Hamás. Así que necesitamos algo con una perspectiva más amplia. Vemos hoy a quienes condenan a Israel, a quienes presentan cargos contra Israel por defenderse y el resultado de eso no es fortalecer a los palestinos, es fortalecer a Hamás.

SEMANA: La guerra en Gaza ha tenido un número muy alto de víctimas civiles. ¿Cómo se pueden evitar?

T.L.: Estamos teniendo lo que se llama una guerra asimétrica. Por un lado, tienes una democracia con un ejército que está actuando contra una organización en un lugar altamente poblado que se esconde entre civiles, que está usando escuelas y hospitales, y así es bastante difícil prevenir completamente bajas civiles. Así que no ignoro el hecho de que los civiles también están siendo asesinados en Gaza durante esta guerra. Pero en Israel, si un soldado israelí está actuando contra la ley internacional, será acusado. Israel está manteniendo la ley. La gente tiende a olvidar que, en 2005, Israel dejó la Franja de Gaza. Desmantelamos todos los asentamientos. Retiramos nuestras fuerzas militares. Esperábamos que los palestinos construyeran su lugar con un futuro floreciente. No queríamos controlar Gaza. No pedimos esta guerra. Pero no hay nadie en el mundo después de los horrores del 7 de octubre que diga que está bien mantener la situación como está.

SEMANA: Por años, usted en Israel ha sido una de las voces más críticas de Benjamin Netanyahu. ¿Ha manejado bien esta guerra?

T.L.: No es un secreto que, cuando estaba en política, era oponente de Netanyahu y he criticado al Gobierno actual. Pero necesitamos hacer una distinción entre hablar por el derecho de Israel a defenderse y hablar de criticar una política gubernamental específica. Así que lo que estoy haciendo es explicar aquí la importancia de la lucha contra el terror, la importancia de crear nuevas oportunidades en la región y crear una alianza regional. Y podría criticar simultáneamente a Netanyahu por no aprovechar esta oportunidad, por no querer trabajar con las autoridades palestinas, algo que creo que es importante. También tenemos un debate interno en Israel sobre su naturaleza como democracia. Por ejemplo, lo que se ha hecho contra las instituciones judiciales. Pero también creo que lo correcto es actuar contra Hamás, pero apoyar a los moderados en la región, a los pragmáticos, algo que Netanyahu no está haciendo lo suficiente. Así que vuelvo a la primera pregunta que me hizo, ¿qué está haciendo aquí? Pues estoy aquí para fortalecer el derecho de Israel a defenderse.

"Comparar a Benjamin Netanyahu y a Israel con el nazismo es inmoral. Está completamente mal" | Foto: Helen Ramírez

SEMANA: Nuestro presidente rompió las relaciones con Israel. ¿Qué piensa sobre eso?

T.L.: Es tan frustrante porque creo que se hizo muy poco tiempo después del 7 de octubre, al comienzo de las operaciones en Gaza. Y escuchar a líderes, después de saber lo que Hamás hizo a los bebés israelíes, a los civiles, los horrores, la crueldad, y luego decir que ustedes son los que están cometiendo atrocidades… pues es una historia invertida o una comprensión invertida de la situación. Si se siente lástima por los palestinos, esta no es la manera correcta. Fue completamente erróneo. Y creo que esos líderes que creen en la idea de paz entre Israel y los palestinos, al criticar a Israel en su acción necesaria contra el terror, no están ayudando a la paz. Solo están fortaleciendo las fuerzas del mal en la región. Comparar a Benjamin Netanyahu y a Israel con el nazismo es inmoral. Está completamente mal. Y sobre eso quisiera decir algo más.

SEMANA: Adelante...