Suscribirse

Mundo

¿Hijo del Chapo Guzmán delató a Maduro? Lo que se sabe de la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EE. UU.

El hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, habría delatado a Maduro a cambio de protección para sus familiares en Estados Unidos.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

1 de septiembre de 2025, 10:57 p. m.
El hijo del Chapo Guzmán habría delatado a Nicolás Maduro
El hijo del Chapo Guzmán habría delatado a Nicolás Maduro. | Foto: AFP

El hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, habría señalado previamente al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como uno de los líderes del Cartel de los Soles ante Estados Unidos.

Se cree que Guzmán podría haber hecho tales declaraciones como una “colaboración” con la policía después de declararse culpable de venta de estupefacientes y a cambio de garantías de protección para sus familiares en Estados Unidos.

Primer plano de Ovidio Guzmán
Ovidio Guzmán, alias el Ratón, fue fotografiado por las autoridades mexicanas después de su recaptura en enero de 2023. | Foto: @derekmaltz_sr

El periodista Jesús Lemus, experto en crimen organizado, en una entrevista para Infobae México, sostuvo que Ovidio Guzmán dio detalles sobre las operaciones de narcotráfico detrás del Cartel de Sinaloa y otras redes criminales de América Latina, en que apareció el nombre de Nicolás Maduro.

“Fue Ovidio Guzmán quien realmente expuso las conexiones de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa y con otros carteles, como el de Colombia o Los Zetas. No se trata de una hipótesis, sino de lo que él declaró, y eso fue lo que entusiasmó a Estados Unidos”, señaló.

Contexto: ¿Se arrepintió Ovidio Guzmán? Corte retrasa audiencia clave donde confesaría crímenes del Cártel de Sinaloa

Y, de acuerdo con el periodista, la información fue de gran interés para Estados Unidos y lo que permitió presionar a Venezuela, como lo ha hecho desde el 25 de julio, dos semanas después del encuentro de Guzmán con la policía estadounidense, cuando el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional, y a su líder, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores. | Foto: Getty Images via AFP

Ovidio Guzmán también mencionaría que el Cartel de los Soles mantendría relaciones con otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa. Con este último se apoyaban del Chapo, quien era enviado por Ismael ‘el Mayo’ Zambada, quien era el que negociaba el tráfico de cocaína desde Colombia.

De acuerdo con lo suscitado por Guzmán, el Mayo Zambada estaría vinculado al Cartel de los Soles desde su creación, en el 93. Y estableció que es clave mantener negociaciones con él a cambio de información.

Contexto: El Cartel de los Soles sí existe: los indictments de la justicia norteamericana en contra de Maduro y sus aliados

El Mayo Zambada se encuentra detenido en Estados Unidos y se declaró culpable de dos cargos en su contra, después de que abolieron la ley que daba pena de muerte a los narcotraficantes.

Ismael el mayo Zambada
Ismael 'el Mayo' Zambada. | Foto: X/@keegan_hamilton

En lo que va de 2025, el Gobierno estadounidense ya ha aumentando dos veces la recompensa para aquel que facilite información para atrapar a Nicolás Maduro, quien —aseguran— es el líder de la organización criminal que envía masivamente mercancía ilegal a Estados Unidos y Europa.

Contexto: Pese a la evidencia que maneja EE. UU., Gustavo Petro insiste en que el cartel de los Soles en Venezuela es “ficticio”

Pero los vínculos son aún más grandes de lo que se esperaba en un principio, porque las autoridades aseguran que, además, el Cartel de los Soles tiene relaciones con grupos armados colombianos como el ELN o la Segunda Marquetalia. Se espera el avance de la investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La hija de Marbelle reveló que tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia: “Volveré pronto”

2. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de robo en su hogar; destapó fuertes videos

3. Guyana, país en conflicto con Venezuela, respaldó despliegue militar de EE. UU: “Debemos unirnos”

4. Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

5. Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosOvidio Guzmán

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.