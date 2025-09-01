¿Hijo del Chapo Guzmán delató a Maduro? Lo que se sabe de la supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EE. UU.

El hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, habría señalado previamente al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como uno de los líderes del Cartel de los Soles ante Estados Unidos.

Se cree que Guzmán podría haber hecho tales declaraciones como una “colaboración” con la policía después de declararse culpable de venta de estupefacientes y a cambio de garantías de protección para sus familiares en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, alias el Ratón, fue fotografiado por las autoridades mexicanas después de su recaptura en enero de 2023. | Foto: @derekmaltz_sr

El periodista Jesús Lemus, experto en crimen organizado, en una entrevista para Infobae México, sostuvo que Ovidio Guzmán dio detalles sobre las operaciones de narcotráfico detrás del Cartel de Sinaloa y otras redes criminales de América Latina, en que apareció el nombre de Nicolás Maduro.

“Fue Ovidio Guzmán quien realmente expuso las conexiones de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa y con otros carteles, como el de Colombia o Los Zetas. No se trata de una hipótesis, sino de lo que él declaró, y eso fue lo que entusiasmó a Estados Unidos”, señaló.

Y, de acuerdo con el periodista, la información fue de gran interés para Estados Unidos y lo que permitió presionar a Venezuela, como lo ha hecho desde el 25 de julio, dos semanas después del encuentro de Guzmán con la policía estadounidense, cuando el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional, y a su líder, Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores. | Foto: Getty Images via AFP

Ovidio Guzmán también mencionaría que el Cartel de los Soles mantendría relaciones con otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa. Con este último se apoyaban del Chapo, quien era enviado por Ismael ‘el Mayo’ Zambada, quien era el que negociaba el tráfico de cocaína desde Colombia.

De acuerdo con lo suscitado por Guzmán, el Mayo Zambada estaría vinculado al Cartel de los Soles desde su creación, en el 93. Y estableció que es clave mantener negociaciones con él a cambio de información.

El Mayo Zambada se encuentra detenido en Estados Unidos y se declaró culpable de dos cargos en su contra, después de que abolieron la ley que daba pena de muerte a los narcotraficantes.

Ismael 'el Mayo' Zambada. | Foto: X/@keegan_hamilton

En lo que va de 2025, el Gobierno estadounidense ya ha aumentando dos veces la recompensa para aquel que facilite información para atrapar a Nicolás Maduro, quien —aseguran— es el líder de la organización criminal que envía masivamente mercancía ilegal a Estados Unidos y Europa.